Sprint e firma immediata: così Inter e Juve gli dicono addio

Un top club avrebbe intenzione di accelerare per assicurarsi già a gennaio le prestazioni di un giocatore seguito pure da Inter e Juventus

Buone notizie dal campo sia per l’Inter che per la Juventus. In particolare i nerazzurri targati Simone Inzaghi, che hanno avuto la meglio sul Napoli di Luciano Spalletti. Letteralmente inarrestabili nella fetta di stagione pre Mondiale, gli azzurri partenopei si sono arresi per la prima volta.

Un successo estremamente significativo quello messo a referto dalla ‘Beneamata’, che riaccende le speranze in ottica Scudetto. E lo stesso discorso, ovviamente, riguarda pure la ‘Vecchia Signora’, uscita vincitrice di corto muso dal match in trasferta sul campo della Cremonese di Alvini. La copertina della sfida, rivelatasi molto più complicata del previsto, se l’è presa Arkadiusz Milik, grazie ad un calcio di punizione al 91esimo che non ha lasciato scampo a Marco Carnesecchi. Quest’ultimo, tra l’altro, è uno dei profili seguiti dai bianconeri in ambito di calciomercato per sostituire in futuro Wojciech Szczesny.

Ma i torinesi, dal canto loro, ragionano anche su come potenziare gli altri reparti della squadra guidata da mister Massimiliano Allegri. Il ruolo di centravanti al momento è ben coperto, però permangono dei dubbi circa il destino di Dusan Vlahovic. E la permanenza di Moise Kean, ad oggi, non è una certezza, anzi. Non a caso, la Juve si guarda attorno e condivide un importante obiettivo in entrata con gli acerrimi rivali nerazzurri. Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante di proprietà del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto giugno 2023.

Calciomercato Inter e Juventus, il Chelsea accelera per Thuram

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la punta preferirebbe restare in Bundesliga fino alla prossima estate e appare altamente improbabile un trasferimento in Serie A già nella finestra di gennaio in corso.

Diverso il discorso, invece, per quanto concerne la Premier League. Nelle scorse ore, infatti, si è registrato un concreto interesse da parte di Graham Potter e del suo Chelsea. I ‘Blues’ acquisterebbero a breve Thuram, bruciando la concorrenza. Tant’è che, stando a quanto si apprende da ‘Fichajes.com’, i londinesi avrebbero intenzione di accelerare la pratica, lanciando nelle settimane a venire una vera e propria offensiva. Inter e Juventus sono avvisate.