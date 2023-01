“Il Chelsea è molto interessato”: stravolto il futuro di Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku è diviso tra Inter e Chelsea, ma dall’Inghilterra potrebbe essere arrivata la svolta: “È molto interessato”

Con il nuovo anno l’Inter ha ritrovato dal primo minuto Romelu Lukaku: il belga non è stato protagonista di una partita memorabile contro il Napoli, ma è riuscito ad aiutare la squadra.

Il suo futuro, tuttavia, resta un rebus estremamente complesso da decifrare. Le cifre con cui ha salutato l’Inter un anno e mezzo fa sono astronomiche e per un eventuale riscatto il Chelsea avrebbe bisogno di un indennizzo che possa, quantomeno, permettergli di limitare i danni. Big Rom a Milano si trova bene e in questa seconda parte di stagione è uno dei calciatori più attesi della Serie A, sul cui destino potrebbe incidere molto. A decidere le sorti di Lukaku, poi, potrebbe essere Marcus Thuram.

Il Chelsea piomba su Thuram: intreccio con Inter e Lukaku

Non è un mistero che i nerazzurri seguano da diverso tempo Marcus Thuram, con il cui entourage hanno allacciato rapporti da mesi ormai, e che potrebbe rappresentare un grande colpo a zero. L’intreccio, però, potrebbe essere con Lukaku.

Secondo quanto rivelato dal giornalista di ‘ChelseaNews.co’ Simon Phillips: “Il Chelsea è molto interessato a Marcus Thuram“. I ‘Blues’ sono scatenati sul mercato e si stanno aggiudicando tutti i migliori talenti sul panorama europeo, convincendoli a suon di tintinnanti milioni. Ora anche il club inglese sarebbe piombato sul figlio d’arte, che a parametro zero rappresenterebbe un ottimo rinforzo per Graham Potter.

L’interessamento del Chelsea per Marcus Thuram, però, mette in evidenzia un secondo scenario: nei programmi a lungo termine dei blues non c’è più spazio per Romelu Lukaku. Il belga, ormai, è considerato un problema da risolvere a Londra e questo potrebbe rappresentare un assist per Beppe Marotta. L’ad nerazzurro potrebbe trovare dall’altra parte maggiore disponibilità al dialogo e apertura a soluzioni che possano accontentare tutti. Se da una parte si allontana Marcus Thuram, in caso di sua firma con il Chelsea, potrebbe avvicinarsi la permanenza di Lukaku sotto la ‘Madunina’.