Milan, la lunga lista degli infortunati: il punto verso la Roma

La squadra di Stefano Pioli è tornata ad allenarsi a Milanello dopo Salerno: nel mirino il match contro i giallorossi

Nonostante l’emergenza, il Milan è riuscito a conquistare i tre punti contro la Salernitana, fornendo anche una prestazione più che convincente.

Pioli e i suoi uomini sono ormai abituati a convivere con i tanti infortunati. La lista degli indisponibili continua ad essere davvero lunga. In Campania, i campioni d’Italia erano privi di Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Krunic, Messias, Florenzi, Ballo-Toure e Zlatan Ibrahimovic. Il 2023 dal punto di vista degli infortuni non si è dunque aperto nel migliore dei modi.

Stefano Pioli, nel corso dell’ultima conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Salernitana, aveva lasciato intendere che alcuni degli elementi indisponibili sarebbero tornati a breve a disposizione. Il mister non faceva di certo riferimento a Mike Maignan, per il quale i tempi si sono prolungati e non si hanno molte certezze. Dopo i nuovi esami, a cui si sottoporrà, ne sapremo certamente di più. Contro la Roma, chiaramente, non ci sarà al pari di Ballo-Toure, che ne avrà ancora per un mese, Florenzi e Ibrahimovic. Per lo svedese il rientro è previsto tra fine gennaio e inizio febbraio.

Milan, il punto sull’attacco: Giroud è solo

Stefano Pioli si trova così, al momento, alle prese con una vera e propria emergenza, soprattutto, in avanti viste le assenze di Origi e Rebic. A disposizione, oltre a Lazetic, c’è il solo Olivier Giroud.

Sia per il croato che per il belga, però, i tempi di recupero non dovrebbero essere così lunghi. Si nutre una piccola speranza di rivedere l’ex Liverpool già contro la Roma ma sarà la giornata di domani a fare maggiore chiarezza. Oggi ha lavorato a parte al pari di Krunic, Messias e Kjaer, che hanno delle possibilità in più di tornare a disposizione per la partita con i giallorossi. Il match contro la squadra di José Mourinho è in programma domenica: c’è dunque ancora un po’ di tempo per provare a recuperare qualche elemento, che possa offrire dei cambi di maggiore spessore a Pioli.