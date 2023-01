Prestazione horror e il Milan fugge via: “Ritirano l’offerta”

C’è una bocciatura eccellente nel calciomercato: non è neanche arrivato ma è già stato criticato in maniera eloquente

Riparte la Serie A e il nuovo inizio coincide anche con il via del calciomercato invernale. Si scende in campo ma inevitabilmente si pensa anche a quel che potrebbe accadere in entrata e in uscita nelle prossime settimane.

Tra le big, la prima ad aver chiuso un affare è il Milan: è arrivato il portiere colombiano Vasquez, che potrebbe però non essere l’unico arrivo per i rossoneri. L’infortunio di Maignan, infatti, impone a Maldini e Massara di garantire a Pioli un estremo difensore di grande affidabilità per affrontare le tante sfide ravvicinate che ci saranno nel prossimo mese. Il nome cercato dai rossoneri è quello di Sportiello, con l’Atalanta che vorrebbe però un indennizzo prima di lasciarlo partire. L’estremo difensore dei bergamaschi è in scadenza di contratto e il prossimo anno dovrebbe comunque rossonero, si tratterebbe quindi di un arrivo anticipato. Un’eventualità che non scalda però i cuori dei milanisti, anzi dopo la prestazione di oggi in Spezia-Atalanta, Sportiello è stato criticato in maniera netta.

Calciomercato Milan, Sportiello non convince

Maldini e Massara stanno provando a portare Sportiello a Milanello già a gennaio, con Sergio Rico del Psg come possibile nome alternativo (ma ugualmente complicato). L’atalantino però non sembra convincere il popolo rossonero che su Twitter ha espresso in maniera chiara le proprie perplessità.

“Mi sa che dopo aver visto Spezia-Atalanta, Maldini e Massara ritirano l’offerta per Sportiello” profetizza un tifoso su Twitter ed un altro evidenzia: “Sportiello ha evitato una figuraccia clamorosa grazie al Var che ha annullato il terzo gol dello Spezia”. Giudizi netti che non lasciano spazio ai dubbi, tanto che c’è chi si spinge a dire: “Neanche in Serie D”. Sicuramente un’esagerazione ma in casa rossonera l’argomento portiere con Maignan ancora fuori causa preoccupa non poco.

Ecco alcuni tweet su Sportiello:

