CM.IT | Milan-Sergio Rico, c’è solo una possibilità. Ecco cosa serve

Il Milan è interessato a Sergio Rico, estremo difensore spagnolo di proprietà del Paris Saint Germain: c’è una condizione chiara per la firma

Il Milan è finalmente sceso in campo per affrontare la Salernitana targata Davide Nicola, fra le mura granata dello stadio Arechi. Parallelamente alle questione legate al calcio giocato, però, in casa rossonera si continua a riflettere profondamente sulle prossime mosse da compiere in ambito di calciomercato.

In particolare, la dirigenza capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara pensano alla porta. C’è preoccupazione, infatti, per le condizioni di Mike Maignan, che non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e salterà anche la finalissima di Supercoppa contro l’Inter. Nella giornata di ieri il club di Via Aldo Rossi ha ufficializzato l’arrivo di Devis Vasquez, giunto in quel di Milano dai paraguaiani del Club Guaranì. Ma si tratta di un profilo giovane di 24 anni, che necessita di fare esperienza a livelli più elevati.

Motivo per cui il Milan sta valutando concretamente l’acquisto di un altro estremo difensore maggiormente pronto e, in tal senso, piace non poco il profilo di Sergio Rico – valutazione intorno ai 6-7 milioni di euro -, giocatore di proprietà del Paris Saint Germain. Ma, stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, la prima scelta dei parigini è vendere Keylor Navas, con la carta d’identità del costaricano che pesa sempre di più. Se la sua cessione non dovesse avvenire in futuro, a quel punto la pista Milan–Sergio Rico potrebbe riscaldarsi parecchio e la firma non sarebbe affatto da escludere. Questa è la condizione affinché i francesi prendano in considerazione l’addio dello spagnolo classe ’93 (29 anni compiuti lo scorso 1 settembre).

Calciomercato Milan, il possibile affare Sergio Rico col Paris Saint Germain dipende da Navas

Altrimenti, il PSG opterebbe presumibilmente per una permanenza di Rico all’ombra della Tour Eiffel, scenario che costringerebbe il Milan a guardarsi altrove al fine di potenziare la propria porta.

E nel caso dove potrebbe proseguire la carriera di Navas? L’ex Real Madrid sembrava potesse finire al Napoli questa estate per sostituire Meret, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Il contratto del 36enne scadrà il 30 giugno 2024 (come Rico) e, indubbiamente, anche la Serie A può rappresentare una buona soluzione. Staremo a vedere.