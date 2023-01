Uno alla Juve e l’altro all’Inter, prende quota il doppio colpo

Le due acerrime rivali al lavoro già per la prossima stagione. Difensore e centrocampista, ecco i possibili nuovi affari di nerazzurri e bianconeri

A meno di sorprese, mai da escludere quando si parla di calciomercato, Juventus e Inter non saranno le protagoniste di questa finestra invernale cominciata soltanto ieri. Entrambe hanno dei bilanci disastrati e situazioni societarie diverse ma simili allo stesso tempo, situazioni che bloccano le dirigenze sul fronte entrate.

Tra mille incognite entrambe sono al lavoro per la prossima stagione, per quelli che potrebbero essere i nuovi affari. A zero per i nerazzurri, con Marotta che pregusta un altro scippo alla Roma di José Mourinho. Dopo Mkhitaryan, l’obiettivo è Chris Smalling il cui contratto coi giallorossi scade a fine stagione. “Vogliamo tenerlo, ma lui deve darci una risposta – ha detto Tiago Pinto a ‘La Gazzetta dello Sport’ a proposito del centrale inglese – Ha una clausola per liberarsi, la Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui”.

Smalling interessa pure alla Juventus, ma l’Inter è data in pole da diverse fonti e da ‘Sisal’. L’approdo in nerazzurro dell’ex Manchester United è quotato a 3.00, a 5.00 invece quello in bianconero. A 2.00, invece, il prolungamento coi giallorossi.

Sisal: Juventus favorita per De Paul in caso di addio all’Atletico

Se per Smalling l’Inter viene messa davanti alla Juve, per Rodrigo De Paul è… La Juve che viene data in vantaggio rispetto ai nerazzurri e a diversi club stranieri.

Sisal quota a 6 il trasferimento in bianconero della mezz’ala fresca vincitrice del Mondiale con la sua Argentina. In pratica il famoso bookmakers dà ‘La Vecchia Signora’ come destinazione favorita in caso di addio, molto probabile visto il suo scarso feeling con Simeone (a meno che non vada via il ‘Cholo’), all’Atletico Madrid. Subito dopo il Psg a 7,50, l’Inter invece è data a 9.