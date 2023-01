“Tecnicamente fallito, bomba sul campionato”: salta la Serie A

La situazione di un club della Serie A preoccupa, e non pogo, la Lega e la Federazione Italiana Giuoco Calcio: ecco cosa sta accadendo

Mancano un solo giorno e poi, finalmente, la Serie A tornerà in campo per disputare la sedicesima giornata di campionato. Il big match è rappresentato dalla sfida tra l‘Inter di Simone Inzaghi e la capolista Napoli.

La squadra di Luciano Spalletti veleggia in vetta alla classifica con ben otto punti di vantaggio dal Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli e dieci sulla Juventus di Massimiliano Allegri. Gli avversari di giornata, invece, sono a quota 30 punti, undici lunghezze in meno degli azzurri. In coda, invece, Cremonese, Verona e Sampdoria devono necessariamente accorciare le distanze da chi li precede per sperare ancora nella salvezza. In particolare, i blucerchiati di Dejan Stankovic, penultimi in graduatoria con sei punti, che fanno visita al Sassuolo di Alessio Dionisi.

La Sampdoria, in aggiunta ai problemi di campo, deve operare sul calciomercato, e ieri ha ufficializzato gli arrivi di Sam Lammers dall’Empoli via Atalanta, con Ciccio Caputo che ha fatto ritorno in Toscana, e del difensore Bram Nuytinck, arrivato dall’Udinese. Ma a turbare l’ambiente, sono anche le indiscrezioni che riguardano il futuro della società, attualmente senza un proprietà solida. Nella peggiore delle ipotesi, se non dovesse arrivare un nuovo investitore, potrebbe ritornare alla guida del club l’ex presidente Massimo Ferrero, anche se l’ambiente gli è ostile. Ma la situazione è davvero preoccupante.

“È una bomba sulla Serie A”: campionato falsato

A mettere ulteriormente in allarme i tifosi della Sampdoria ci ha pensato Ilario Di Giovambattista dai microfoni di ‘Radio Radio’. E le sue parole ipotizzano un vero e proprio terremoto per l’intera Serie A: “La Sampdoria è una bomba sul campionato, se non la mettono a posto succede qualcosa di grosso. Un gruppo vuole rilevarlo, ma le richieste e l’indebitamento sono folli. La Samp può falsare il campionato a meno che la Lega non crei una società a parte che paghi gli stipendi. Altrimenti, sarebbero costretti a portare i libri in tribunale, perché il club è tecnicamente fallito“. Momento davvero delicato, dunque, per i blucerchiati, in campo e fuori.