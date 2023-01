Cremonese-Juve, Braida ‘lancia’ Carnesecchi e avvisa: “Meritavamo di più”

La Cremonese ospita la Juventus alla ripresa del campionato: le dichiarazioni a TV PLAY-Calciomercato.it di Ariedo Braida

Domani la Cremonese ospiterà la Juventus allo ‘Zini’ per la ripresa del campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

Parlando a TV PLAY, su Calciomercato.it, il consulente del club lombardo Ariedo Braida ha analizzato la sfida al cospetto dei bianconeri di Allegri: “Devo dire che è come se partisse un nuovo campionato. Diciamo che è tutto da scoprire. A me sembra che si inizi domani con la novità di questa stagione. E’ chiaro che la Juventus non ha bisogno di presentazioni, devono giocare sempre per vincere, ma noi vogliamo fare la nostra parte, abbiamo entusiasmo, grande voglia di lottare e dimostrare che siamo ancora in corsa per la salvezza“.

L’attenzione poi si sposta sul mercato e in particolare su Carnesecchi, obiettivo dei bianconeri: “E’ già alla terza stagione qui, due anni di B e ora la A. Qui sono passati anche Fagioli, Gaetano e Okoli. Da noi c’erano quattro giocatori importanti per il futuro della nazionale maggiore, siamo tutti da scoprire. Juve e Roma? Carnesecchi ha fatto questo percorso che sta proseguendo. E’ in gamba, molto molto serio che sa di valere, ma deve anche maturare e migliorare perché i portieri devono giocare, deve fare degli errori. Ha tutte le qualità per un futuro di primissimo livello”.

Poi su Nicolussi Caviglia, in prestito al Sudtirol ma di proprietà della Juve: “E’ un ragazzo che potrebbe essere per noi interessante. Noi siamo per i giovani un percorso perfetto per farli crescere e maturare”.

Braida spaventa il Milan: “Rinnovo complicato per Leao”

L’argomento si sposta su Shomurodov, in uscita dalla Roma: “Ci siamo interessati ad un eventuale trasferimento a Cremona, a volte certi giocatori non conoscono bene questa realtà. La Cremonese è una piccola grande società con un patron di grandissimo livello, bisogna che i calciatori capiscano che siamo una realtà importante. La classifica ci penalizza, ma c’è tutta l’intenzione di voler dimostrare che noi stiamo facendo il possibile per dimostrare di meritare questa categoria. Nel tempo i calciatori capiranno che, quando la Cremonese chiede, è una realtà importante e non di secondo piano”.

Sul futuro di Radu, in prestito dall’Inter: “Con noi ha fatto molto bene, devo dire che si sta comportando alla grande, ma a volte in una squadra c’è anche competizione e si può trovare qualcuno che faccia meglio. E’ andato fuori per un infortunio, non per aver perso il posto”.

Da ex Ds del Milan, Braida dice infine la sua sul futuro di Leao: “Secondo me queste cose sono molto molto complicate. Diciamo che molte volte questi rinnovi a mio avviso partono da lontano. Se arrivi all’ultimo momento ti ritrovi col coltello non dalla parte del manico”.