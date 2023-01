Milan, UFFICIALE il primo colpo di gennaio: l’annuncio

Il club rossonero pochi minuti fa ha definito il suo primo acquisto della finestra invernale del calciomercato

Il Milan non perde tempo e si muove sul mercato ad un giorno dalla ripresa del campionato. Tra meno di 24 ore, infatti, i rossoneri di Stefano Pioli saranno in campo per il primo match della sedicesima giornata di Serie A, in programma alle 12.30 contro la Salernitana in contemporanea con Sassuolo-Sampdoria.

Un Milan che, come annunciato da Pioli quest’oggi in conferenza stampa, dovrà fare a meno ancora per un po’ di Maignan in porta a causa del problema al polpaccio che continua a tormentarlo. Per dare al tecnico rossonero una soluzione in più, il club ha deciso di affrettare i tempi e chiudere ufficialmente il primo acquisto della finestra invernale di calciomercato per i pali rossoneri.

Il Milan ha infatti annunciato l’acquisto di Devis Vasquez, estremo difensore prelevato a titolo definitivo dal Club Guaranì. Volto nuovo che potrebbe però essere accompagnato da altri arrivi, qualora realmente le condizioni di Maignan non dovessero dare segnali incoraggianti nel giro di pochi giorni. Domani, nel frattempo, dal primo minuto giocherà Tatarusanu, come confermato da Pioli alla vigilia del ritorno in campionato.

Calciomercato Milan, ufficiale l’acquisto di Vasquez in porta: il comunicato

Come un fulmine a ciel sereno, nel giro di pochi giorni il Milan è riuscito a chiudere l’acquisto dell’estremo difensore classe 1998.

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores. Il portiere vestirà la maglia numero 77“.

Una scommessa per il futuro che avrà tutto il tempo di dimostrare il suo valore. L’impressione è che per il momento, però, possa non bastare e che presto il Milan potrebbe esser costretto a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo vice Maignan.