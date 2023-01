“Non possono farlo”: Maignan mette ancora nei guai il Milan

Il Milan si trova a dover fronteggiare le ricadute dell’infortunio subito da Mike Maignan. In diretta, si ragiona sulle possibilità dei rossoneri per la porta

Il calcio è fatto di concetti semplici che poi si traducono in certezze sul terreno da gioco. Una di queste, elementari per i professionisti e per i dilettanti, è che il portiere è semplicemente essenziale per vincere le partite.

Per questo, il lungo ko di Mike Maignan è una tegola non indifferente per il Milan e lo sarà anche per le prossime settimane. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, i rossoneri hanno cercato di metterci una pezza con l’acquisto di Vasquez, ma secondo molti potrebbe non essere sufficiente. Ne ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di TV Play l’ex portiere Mario Ielpo: “C’era sicuramente bisogno di qualcuno, perché abbiamo due portieri che hanno giocato poco, mi riferisco a Mirante e Tatarusanu, sono anche un po’ in là con l’età, quindi prendere qualcuno per rinforzare il reparto portieri mi sembra necessario”. E proprio su Tatarusanu specifica: “Attualmente Tatarusanu deve fare il titolare e probabilmente non è in grado di farlo, anche perché c’è una nebulosa sui tempi di recupero di Maignan”.

Il Milan e la necessità di un nuovo portiere titolare senza Maignan

La tesi di Ielpo è molto lineare e si basa sul fatto che, se Maignan dovesse ancora stare fuori a lungo, a quel punto non basterebbe avere delle riserve, nettamente inferiori al francese. Servirebbe, invece, un portiere di pari livello o su quella scia, per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Ha detto, infatti: “La rosa del Milan non è strutturata per avere tre portieri sullo stesso livello, non sarebbe neanche possibile. C’è un titolare che è Maignan e due riserve. Nel momento in cui Maignan si fa male e deve stare fuori a lungo inevitabilmente bisogna pensare ad altro per la porta, perché le riserve non possono fare i titolari per tutta la stagione”. I contatti per Cragno, di cui si è parlato ieri in diretta, non sarebbero comunque stati soddisfacenti: “Allo stesso tempo però la scelta di Cragno mi avrebbe comunque lasciato qualche dubbio. Se il Milan sa che per due mesi non avrà Maignan avrebbe dovuto prendere un profilo superiore anche allo stesso Cragno“. E conclude: “Bisogna capire quanto starà fuori Maignan, se resterà fuori a lungo serve un giocatore capace di fare il titolare in Champions League“.