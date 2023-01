Tutti contro Allegri, l’addio è già deciso

Il mancato rinnovo del calciatore bianconero potrebbe mandare su tutte le furie l’allenatore toscano

Dopo l’apertura ufficiale del calciomercato della giornata di ieri, da domani invece ripartirà il campionato italiano. Una sedicesima giornata che potrebbe dare alla Juventus l’opportunità di accorciare sul Napoli al primo posto: mentre i bianconeri scenderanno in campo alle 18.30 contro la Cremonese, gli azzurri se la vedranno in serata a San Siro contro l’Inter.

Una Serie A che da qui al termine della stagione potrà ancora riservare parecchie sorprese, nonostante la supremazia assoluta del Napoli nella prima parte di stagione. Tornando al mercato, invece, tanti club hanno ricominciato a lavorare per sfruttare il mercato di riparazione di gennaio. Un mese fatto non solo di acquisti e cessioni, ma anche di trattative legati a rinnovi che iniziano ad entrare nel vivo a sei mesi dalla scadenza di tanti contratti.

Tra i più discussi in assoluto in casa Juventus, ad esempio, c’è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, che in estate era stato ad un passo dal trasferimento al Manchester United, è reduce da un ottimo Mondiale e da una convincente prima parte di campionato al servizio di Max Allegri. Il toscano considera l’ex Psg come un suo pupillo e starebbe facendo di tutto pur di convincere il club a concedere un nuovo contratto al calciatore.

Calciomercato Juve, rinnovo Rabiot: i tifosi bocciano la firma

Dinnanzi all’offerta da 7 milioni di euro più bonus per la firma di Rabiot, nel sondaggio di oggi su Calciomercato.it il rinnovo del francese è stato oggetto di dibattito.

Contrariamente alla volontà di Allegri, che spinge più di tutti per blindare il centrocampista francese a Torino, nel sondaggio su Telegram gli utenti hanno bocciato con il 42% dei voti il rinnovo di Rabiot per via dell’ingente impegno economico legato al nuovo accordo. Al 21% ‘ex aequo’ tra chi crede che il francese sia un top player e vada rinnovato, e chi invece vorrebbe cederlo subito per monetizzare il suo addio. Per l’11% dei tifosi Rabiot dovrà invece rimanere fino alla scadenza del contratto, vale a dire al prossimo 30 giugno 2023.