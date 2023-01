È sempre Juve vs Napoli: volano gli stracci in diretta

Nella nostra LIVE di CMIT TV su TVPLAY nel nostro canale TWITCH, dopo il mondiale si ritorna a parlare di Serie A, e a tenere banco è sempre Juve contro Napoli! Clima infuocato con gli ospiti Gianni Bianco e Umberto Chiariello

Riparte subito col botto il campionato di Serie A, che mercoledì vedrà scendere in campo tutte le squadre in una giornata ricchissima di contenuti e tematiche da snocciolare dopo il Mondiale. I fari sono puntati sulla corsa scudetto ed in particolare sul big match Inter-Napoli.

La partita di San Siro è un fuoco dopo la designazione arbitrale di Simone Sozza, in quanto fischietto nato a Milano. Una selezione che a molti tifosi azzurri non è andata particolarmente giù. Intanto in diretta a TV PLAY sul nostro canale Twitch sono intervenuti anche Gianni Bianco e Umberto Chiariello che a colpi di sfottò dichiarazioni hanno infiammato la serata spostando ancora una volta l’attenzione sugli arbitri e soprattutto su Juventus e Napoli.

Una live partita in modo tranquillo con i primi sfottò ad opera del giornalista campano che ha scherzato: “Sai cos’è questa? Una pen drive, ho tutti gli atti”.Gianni Bianco non fa quindi attendere una risposta nei minuti successivi in risposta anche ad Andrea Bruno Savelli: “Fate le vittime peggio dei napoletani. Quando è stato distribuito il calcio agli juventini hanno detto ‘voi fate la storia’, mentre ai fiorentini e napoletani ‘leggetela’”.

Juventus-Napoli, la diretta si infiamma a colpi di dichiarazioni

Una discussione che nell’arco di poco meno di un quarto d’ora ha visto toccare diversi temi. Chiariello ha anche detto: “Per lo meno io non sono ignorante come tante bestie che non conoscono la storia. Mi viene da ridere che date dei piagnoni dei napoletani quando voi siete quelli della sindrome da accerchiamento, quelli del ‘bidone al posto del cuore'”.

Pronta e pungente anche l’ultima risposta da parte di Gianni Bianco: “Non so mai che arbitri vanno ad arbitrare e non ne parlo mai. Anche in Juve-Salernitana ho massacrato la Juventus. Se l’arbitro al 92′ fa un errore non me ne frega nulla. Da qui a far passare che De Laurentiis o qualsiasi dirigente del Napoli non si sia mai lamentato. Si danno troppi alibi ai calciatori, e si parla troppo di arbitri. Non bisogna sempre dare l’alibi dell’arbitro”.

Ecco il VIDEO completo del diverbio in diretta: