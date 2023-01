Già scintille per Inter-Napoli: ecco cosa sta succedendo

Inter-Napoli si avvicina e già partono le polemiche per il big match di mercoledì sera: la decisione non va giù

Ormai ci siamo, la Serie A è pronta a riprendersi la scena. Mercoledì ci saranno le partite della sedicesima giornata del massimo campionato, un turno che sarà caratterizzato dal big match tra Inter e Napoli.

Gli azzurri di Spalletti difendono il primato conquistato dopo un’ottima prima parte di stagione: sono otto i punti di vantaggio dal Milan secondo, dieci dalla Juventus e undici dalla formazione di Simone Inzaghi.

Per i nerazzurri si tratta di una gara dai risvolti molti importanti e nella quale la sconfitta potrebbe rappresentare una pietra tombale sulle speranze di rimonta scudetto. L’attesa è ovviamente grande, aumentata anche dal tempo trascorsa dall’ultima giornata di campionato (quasi due mesi) che si è fermato per lasciare spazio ai Mondiali. Ma i giorni dell’immediata vigilia sono resi incandescente da una polemica.

Inter-Napoli, arbitro Sozza: si scatena la polemica

E’ la designazione arbitrale di Simone Sozza ad incendiare la vigilia di Inter-Napoli. La scelta del fischietto nato a Milano, ma appartenente alla sezione di Seregno (provincia di Monza), non è andata giù ad alcuni tifosi partenopei che hanno espresso il loro malcontento sui social.

La scelta del designatore Rizzoli è stata criticata in primo luogo per la provenienza dell’arbitro ma non solo. Prima della pausa, Sozza ha diretto Milan-Fiorentina con alcune decisioni contestate dai viola: da un rigore non assegnato alla formazione viola, al secondo gol dei rossoneri arrivato nel recupero e con qualche dubbio per un fallo sull’estremo difensore toscano. In tanti tra i tifosi azzurri hanno sottolineato questo aspetto.

Ecco alcuni tweet che riguardano proprio la designazione di Sozza:

Arbitra #sozza di Milano #Inter napoli dopo i danni di #Milan fiorentina che il #Napoli poteva andare a più 11 non diede un rigore netto alla #fiorentina e diede il goal al Milan al 92 fallo sul portiere fiore poi dici di pensare male non poteva arbitrare un altro arbritro #DAZN pic.twitter.com/PfoofRtuQf — Miki (@Michele20600106) January 2, 2023

La designazione di #Sozza andrebbe bene in uno Stato mai travolto da scandali calcistici.

Siccome siamo in Italia, dove le inchieste sul calcio sono all’ordine del giorno, beh, qualche perplessità sarà pur lecita, no?

Almeno sull’opportunità. E che diamine.#InterNapoli — Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) January 2, 2023

Ma e' normale che ci siano delle polemiche dopo la designazione di Sozza che e' ,di Seregno, per Inter-Napoli , non ci vuole uno scienziato per capirlo ,poi dirigera' benissimo ma solo per il fatto che sia milanese e' ovvio che ci siano polemiche, i napoletani non aspettano altro — Boboj29 (@Boboj29) January 2, 2023

Inter-Napoli designato #Sozza

Il pallone lo porta il Napoli — il grigio🐼 (@Gianni_G_2) January 2, 2023

Sozza per Inter Napoli???😳 Ce lo ricordiamo per il pessimo arbitraggio di Milan Fiorentina (voto 4 del corrsport).. — G (@giankart59) January 2, 2023

Nessun disfattismo a priori. Ma la designazione del signor Simone Sozza, nativo di Milano, come arbitro di Inter-Napoli, non lascia presagire nulla di buono. Come da previsione il Sistema si sta mettendo in moto.@sscnapoli #InterNapoli — Piermario Mattera (@pm_mattera) January 2, 2023

I napoletani che si lamentano di #Sozza perchè di Milano sono peggio dei gobbi che mettono in dubbio l'onestà di #Facchetti.#InterNapoli — Onestà Interista (@onestidal_1908) January 2, 2023

Sozza dopo Fiorentina Milan ha dato già dimostrazione di chi è senza lui Napoli a +11 sul Milan — zhang l’immortale (@TuttiZangh) January 2, 2023