Mourinho da riconquistare e futuro incerto: la Premier osserva

Dopo una prima parte di stagione deludente dovrà riconquistare Mourinho e la Roma. Futuro in bilico, con la Premier League sempre in finestra

Un cambio di marcia sarà necessario in casa Roma per cercare di raggiungere l’obiettivo minimo in campionato, ovvero la qualificazione in Champions League. José Mourinho ha ritrovato Paulo Dybala, tornato nella capitale dopo aver vinto il Mondiale con l’Argentina. La ‘Joya’ sarà quella “luce” (così lo ha definito Mourinho) fondamentale per trascinare la squadra.

Chi invece dovrà provare a riconquistare la fiducia totale dello Special One è Tammy Abraham. Dopo il caso Karsdorp, con l’olandese sempre più vicino all’addio a gennaio, l’attaccante inglese è stato un’altra vittima delle frecciatine del tecnico per un inizio di stagione sicuramente al di sotto delle aspettative. La seconda parte di stagione per Abraham sarà fondamentale per tornare il bomber implacabile della scorsa annata e soprattutto per il suo futuro, con la Premier League sempre in finestra.

Roma, Abraham cerca riscatto mentre Potter stravolge il Chelsea

In cima ai buoni propositi per il 2023 sicuramente per Tammy Abraham ci sarà quello di tornare a segnare con continuità e riconquistare il popolo romanista, che lo ha comunque sempre appoggiato. Andrà riconquistata anche la fiducia di Mourinho, che spesso gli ha riservato qualche frecciatina in conferenza stampa.

Inoltre a osservarlo c’è sempre il Chelsea, che qualora volesse in estate potrebbe pagare la clausola di ‘recompra’ presente nel contratto da 80 milioni. Il nuovo tecnico Potter però ha rivoluzionato i ‘Blues’, preferendo tra i titolari Havertz come ‘falso nueve’ piuttosto che una prima punta come Aubameyang. Dunque anche i piani di calciomercato del Chelsea per il futuro potrebbero cambiare se Potter dovesse continuare a preferire una squadra senza una punta vera. Nel frattempo in finestra per Abraham c’è l’Arsenal che continua a osservare con interesse l’inglese della Roma, visto che dovrà vedere come tornerà dal brutto infortunio al ginocchio Gabriel Jesus. Dunque, i primi sei mesi del 2023 saranno fondamentali per il futuro di Tammy Abraham sia in giallorosso che per un possibile ritorno a casa, in Premier League.