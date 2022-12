Dybala subito da Mourinho: ecco il piano per essere al top

Paulo Dybala è tornato nella capitale questa mattina e si prepara a tornare a disposizione di Mourinho: il piano per essere al top

Sono passati solo undici giorni da quando l’Argentina ha alzato al cielo la coppa del mondo battendo la Francia ai rigori, ma Paulo Dybala è già pronto a tornare a disposizione di José Mourinho.

Il numero 21 non ha trovato molto spazio durante il Mondiale, esordendo solo in semifinale contro la Croazia per 17 minuti, ed entrando nella finalissima per due minuti. Ma nel momento decisivo ha saputo essere freddo e realizzare uno dei rigori finali. Questa mattina alle 5.45 Paulo Dybala è sbarcato a Fiumicino, accolto da una decina di tifosi romanisti con magliette giallorosse e dell’argentina da firmare. La ‘Joya’ si è fermato con loro ed ha anche detto di aver già sentito Mourinho. Ora inizia la preparazione per una seconda parte di stagione da protagonista con la Roma.

Dybala torna a Roma da Mourinho: subito a Trigoria

La ‘Joya’ è tornata a Roma da campione del mondo e adesso anche José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo. Lo Special One ha spesso sottolineato l’importanza di Dybala per i giallorossi, definendolo come “la luce” per la squadra.

Il volo di 13 ore non è stato sicuramente una passeggiata a livello fisico e soprattutto l’arrivo alle 5.45 di mattina ma Dybala non si ferma. Da Fiumicino l’argentino è tornato a casa a Casal Palocco, e da lì alle 11 è subito andato a Trigoria con i compagni ad allenarsi. Magari giusto una ‘sgambata’, ma l’argentino dimostra subito la tanta voglia di fare bene. Si inizia dunque immediatamente a preparare a livello fisico il ritorno in campionato contro il Bologna in programma il prossimo 4 gennaio, in uno Stadio Olimpico come sempre sold out che lo accoglierà come merita un campione del mondo. Ora la voglia di Dybala è quella di vincere con la Roma e Mourinho spera che la vittoria al Mondiale possa dargli quella spinta in più.