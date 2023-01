Made in Italy Juve: doppia strategia per l’erede del big

La Juventus pensa a come sostituire in futuro Wojciech Szczesny e apprezza particolarmente un giocatore in Serie A: ecco il piano bianconero

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del match in trasferta contro la Cremonese di Alvini. Mancano soltanto due giorni alla ripresa della Serie A e i bianconeri ovviamente vogliono dare seguito alla striscia dei sei successi consecutivi senza subire gol, in modo da dare subito un segnale significativo a Milan e Napoli.

Come a dire: “Noi crediamo allo Scudetto e lotteremo fino alla fine”. È questo il vero obiettivo della ‘Vecchia Signora’, nonostante la distanza alquanto rilevante dai capolisti guidati da mister Luciano Spalletti. Un club prestigioso come la Juve ha bisogno di riscattarsi, dopo le ultime stagioni alquanto deludenti. Ne è ben consapevole il tecnico Massimiliano Allegri, il quale riflette anche su come potenziare la rosa in ambito di calciomercato. D’altronde, proprio oggi è cominciata ufficialmente la sessione invernale dei trasferimenti. E in quel di Torino si ragiona pure in ottica futuro: c’è, infatti, la questione legata alla porta bianconera, attualmente presieduta da Wojciech Szczesny.

Il polacco ex Arsenal, però, presenta un contratto in scadenza giugno 2024 e il rinnovo appare altamente improbabile, considerando i reiterati problemi fisici di Szczesny. Non a caso, i piemontesi pensano al possibile sostituto del classe ’90, puntando il proprio mirino in Serie A. Oltre a Guglielmo Vicario, piace parecchio il profilo di Marco Carnesecchi, estremo difensore in prestito alla Cremonese dall’Atalanta. È certamente una delle opzioni più interessanti per quanto concerne il nostro calcio e la Juventus studia la strategia migliore per metterci le mani sopra.

Calciomercato Juventus, doppia strategia per Carnesecchi: le possibili contropartite

Carnesecchi è molto apprezzato anche dalla Roma targata Mourinho ma, come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, appare difficile un approdo in giallorosso il prossimo giugno. Discorso diverso per i bianconeri, che potrebbero lasciar partire Mattia Perin.

Doppia strategia a quel punto: ruolo di secondo portiere per crescere alle spalle di Szczesny oppure una soluzione in prestito. E attenzione alle possibili contropartite tecniche, che la Juve metterebbe sul piatto al fine di abbassare un po’ il prezzo – intorno ai 20 milioni di euro -. Il riferimento, in tal senso, è a qualche giovane di buona prospettiva – sempre gradito all’Atalanta – che milita nell’Under 23, come Da Graca, Muharemovic, Stramaccioni o De Winter (ora in prestito all’Empoli). Staremo a vedere.