È un’Inter in scadenza: da Handanovic a Skriniar, tre addii sicuri

In casa nerazzurra quello di gennaio sarà anche il mese dei rinnovi contrattuali. Il focus di Calciomercato.it

L’Inter non è attesa tra le protagoniste del calciomercato di gennaio, a meno della cessione di un big che stravolgerebbe un piano oggi non d’assalto. Anche perché non ci sono i soldi. Gennaio sarà però il mese dei rinnovi. O dei non rinnovi.

Tutta l’Inter, compresi Inzaghi e tifosi sperano che la prima firma possa essere quella di Skriniar. L’offerta da 6 milioni netti più bonus (che non dei dettagli di poco conto, anzi…) fino a giugno 2027 è sul tavolo. Marotta e Ausilio non possono andare oltre, se non rendere più facili il raggiungimento di alcuni bonus, attendendo la decisione finale dello slovacco che ha dato priorità alla firma coi nerazzurri. E non è una cosa di poco conto.

Ecco perché il PSG si è defilato, seppur non uscito di scena. La sua proposta da 9 milioni incentivi inclusi è sempre lì. Se il classe ’95 ‘rompesse’ con l’Inter, il club transalpino – che nel frattempo ha cominciato a guardare altrove per la difesa – tornerebbe prepotentemente sulla scena, pregustando il colpo a zero.

Calciomercato Inter, de Vrij in bilico: biennale per Darmian

In difesa sono in scadenza pure de Vrij, D’Ambrosio e Darmian. Per l’olandese ex Lazio la trattativa è partita, con l’Inter che non vorrebbe andare oltre un biennale a poco meno degli attuali 4,2 milioni.

L’ex Lazio è aperto alla permanenza, ma strizza l’occhio alla Premier dove potrebbe ottenere un ingaggio migliore. In corsa il Tottenham di Conte e Paratici.

Per D’Ambrosio non c’è fretta, verrà presa una decisione più avanti se non a fine stagione come l’anno scorso. Possibile, ma non certo allo stato attuale un prolungamento di un altro anno.

Siamo alle battute finali, invece, per quello di Darmian, un jolly a cui anche Inzaghi fatica a rinunciare. L’accordo con lui sarà di due anni. Andrà via gratis Dalbert, al rientro dall’infortunio.

Calciomercato Inter, Handanovic verso l’addio

Facciamo un passo indietro per parlare dei portieri, Handanovic e Cordaz. Spodestato da Onana, l’ex capitan è destinato a salutare dopo ben dodici anni.

Da capire se lo sloveno giocherà almeno un altro anno altrove o se deciderà di appendere i guantoni al chiodo. L’Inter si è già attivata per il sostituto, che probabilmente sarà a zero. Per il quarantenne Cordaz si vedrà nei mesi a venire.

Calciomercato Inter, Gagliardini come Handanovic. Dzeko a stipendio dimezzato

Destinato a seguire Handanovic è Gagliardini. L’Inter vorrebbe incassare qualcosa cedendolo in questa finestra invernale, mentre il centrocampista preferirebbe andarsene a giugno a titolo gratuito per scegliersi la sua prossima squadra (favorito il Monza di Galliani, legatissimo al suo agente Riso) ottenendo uno stipendio più alto.

Per concludere con l’attacco, quasi sicuramente rinnoverà Edin Dzeko, protagonista fin qui di una grande stagione. Il bosniaco viaggia verso la firma su un nuovo accordo a ingaggio dimezzato o poco più rispetto ai circa 5 milioni che percepisce nel suo secondo anno all’Inter.