Calciomercato Inter, ritorno gratis a giugno: c’è l’annuncio UFFICIALE

Le ultime di calciomercato Inter sono molto importanti perché coinvolgono un calciatore in scadenza di contratto alla fine di questa stagione

L’Inter ha mezza squadra in scadenza di contratto. Il ‘caso’ più importante è sempre quello relativo a Skriniar, coi nerazzurri che intendono chiuderlo – in un senso o nell’altro – possibilmente entro la fine di gennaio, anche se non è stata fissata alcuna deadline.

Restando alla difesa, da Skriniar si passa ad Handanovic (ad oggi destinato all’addio) e a Stefan de Vrij per il quale è già iniziata una trattativa col suo nuovo agente Federico Pastorello. Una trattativa non dall’esito scontato, sia in ottica permanenza che addio.

All’olandese non dispiacerebbe rimanere, specie col mantenimento dello stesso ingaggio (4,2 milioni), al contempo non gli è indifferente la possibilità di una avventura in Premier League. Ovvero nel campionato più prestigioso al mondo, nonché in quello che gli permetterebbe forse di strappare uno stipendio addirittura superiore all’odierno.

Calciomercato Inter, allenatore Feyenoord: “Ritorno de Vrij impossibile”

Non solo Inghilterra, col Tottenham di Conte e Paratici dato pressoché in prima fila, il classe ’91 ex Lazio sarebbe nel mirino anche di club spagnoli come l’Atletico Madrid. In queste settimane, poi, il numero 6 nerazzurro è stato accostato anche al Feyenoord dove mosse i primi calci ed esplose prima di trasferirsi alla Lazio per circa 7 milioni.

Intervistato da ‘AD.nl’, il tecnico della squadra attualmente prima in Eredivisie ha di fatto allontanato la possibilità di un ritorno di de Vrij a giugno, da svincolato, così come di Wijnaldum in prestito alla Roma dal Psg: “Non possiamo mai avvicinarci agli stipendi che calciatori come loro guadagnano nei rispettivi club. Al momento si tratta di due obiettivi irrealistici. È semplicemente impossibile arrivare a loro”, le parole di Arne Slot su de Vrij che a meno di sorprese potrà vedere al massimo dalla panchina il big match col Napoli in programma mercoledì sera al ‘Meazza’.