Juve nel limbo: hanno scelto il super colpo a zero

La Juve dovrà muoversi tra diverse difficoltà sul calciomercato. Ha già scelto il prossimo colpo dei bianconeri a parametro zero

La Juve non ha alcuna intenzione di restare indietro sul calciomercato, nonostante le tante difficoltà economiche e giudiziarie che la Vecchia Signora dovrà affrontare nei prossimi mesi.

In realtà, però, i bianconeri hanno tutta l’intenzione di lanciare la linea giovane e si guardano intorno a livello internazionale in maniera tale da trovare i migliori calciatori a parametro zero. Sono tanti i nomi in lista e che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri, alcuni dei quali da mesi sono finiti nel mirino della Vecchia Signora. Tra questi c’è sicuramente Alejandro Grimaldo. Da diverso tempo vi stiamo raccontando che il laterale basso piace e non poco ai torinesi. Poi sono arrivate anche le sfide in Champions League e il divario è stato evidente proprio per quanto riguarda le fasce, in cui la situazione è sembrata riequilibrarsi solo dopo l’ingresso di Iling-Junior. Insomma, Grimaldo – soprattutto a determinate condizioni e con il contratto in scadenza – sarebbe veramente un grande colpo. E la pensano così anche la dirigenza della Vecchia Signora, ma anche molti tifosi.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 ⚪️⚫️ #Juventus, movimenti di mercato difficili a gennaio: si guarda ai parametri zero per l’estate, quale sarebbe il miglior colpo di questo tipo per i bianconeri ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 1, 2023

Grimaldo supera Jorginho e Depay: è lui il colpo che vogliono alla Juve

Oggi, nel nostro consueto sondaggio, abbiamo chiesto ai nostri utenti su Twitter quale colpo preferissero a parametro zero per la Juve.

A vincere è stato proprio Grimaldo con il 40,7%. Al secondo posto, si è piazzato Jorginho con il 34,6% e anche in questo caso stiamo parlando di un nome che da mesi è nel mirino di Allegri e della dirigenza. In terza e in quarta posizione, infine, si sono piazzati Memphis Depay e Raphael Guerreiro. Insomma, Grimaldo ha battuto una concorrenza decisamente importante e chissà che anche nella realtà non succeda davvero questo e che la Juve abbracci a parametro zero un terzino dalle grandi qualità.