CM.IT | Jorginho, non solo Juventus: tre le opzioni, ma attenzione alla richiesta

Tiene banco il futuro di Jorginho, la Juventus ci pensa ma il centrocampista ha richieste piuttosto elevate

Di nuovo protagonista del mercato e sul taccuino delle big, come Juventus, Psg e Barcellona. Stiamo parlando di Jorginho, centrocampista del Chelsea, con un contratto in scadenza nel 2023 e, quindi, nella top team dei calciatori più monitorati del momento.

All’età di 30 anni, l’italo-brasiliano ha deciso di non accontentarsi: vuole strappare il contratto più ricco della sua carriera. Le cifre? Siamo su una richiesta da 8-9 milioni di euro all’anno, per magari chiudere intorno ai 7,5, con bonus e premi. L’ultima offerta dei Blues è ferma a 6, la volontà, ricordiamolo, è quella di arrivare a dama ma al momento c’è ancora distanza tra le parti. Inoltre, stando alle informazioni di Calciomercato.it svelate su Tv Play, non è stato ancora fissato un incontro per approfondire i contorni della trattativa.

Juventus in attesa per Jorginho, ma la concorrenza è di prima fascia

Per questo motivo, l’ex Napoli si sta guardando intorno senza precludersi alcuna opzione, italiana o straniera, purché sia di primissima fascia. La Juventus, forte degli ottimi rapporti tra il ds Cherubini e l’entourage del calciatore, resta ovviamente in prima linea. Lo scorso anno ci sono stati diversi incontri tra le parti, ma alla fine i bianconeri decisero di puntare su Paredes, protagonista di un avvio di stagione non certo positivo. Attenzione poi al al Psg, che negli ultimi anni ha arricchito la sua squadra con diversi campioni a parametro zero, come Messi, Sergio Ramos e Donnarumma. Discorso simile per il Barcellona: in Spagna, a partire da Kessie, la politica dei calciatori in scadenza va ormai per la maggiore.