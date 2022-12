Milano parla francese, Milan e Inter studiano la mossa giusta

Possibile nuovo colpo in entrata in salsa francese per Milan ed Inter: i due club studiano la mossa giusta

I numeri in campionato fanno pensare ad un problema che non sussiste, perché Inter e Milan, dopo il Napoli, rappresentano i migliori attacchi del campionato, ma nerazzurri e rossoneri sembrano essere fortemente a caccia di innesti nel reparto offensivo.

Due nomi in particolare stuzzicano gli ambienti meneghini. Entrambi francesi, entrambi protagonisti nell’ultimo Mondiale, entrambi attaccanti di giocare su tutto il fronte offensivo. Uno potrebbe approdare a Milano a costo zero. L’altro, invece, poteva essere un colpo a zero la scorsa estate: ora andrà pagato e probabilmente nemmeno poco. I due giocatori in questione sono Marcus Thuram e Randal Kolo Muani. Il primo accostato a più riprese all’Inter e con il contratto in scadenza a giugno, l’altro un nuovo contratto lo ha firmato in estate con l’Eintracht Francoforte e il suo nome è tornato fortemente di moda in casa Milan.

Milan e Inter, Kolo Muani e Thuram per l’attacco: il punto

Il profilo di Thuram, legato ancora da sei mesi di contratto al Borussia Moenchengladbach, piace tanto e da tempo alla causa nerazzurra. L’affare per gennaio è però molto complicato.

Complicato sia per la folta concorrenza, visto l’interesse di altri club tra cui Atletico Madrid e Newcastle, sia per le volontà del giocatore che, come vi abbiamo raccontato, è intenzionato a restare in Germania fino al termine della stagione e di valutare poi quello che sarà il suo futuro. Certo il vantaggio per l’Inter sarebbe quello di acquistare il calciatore a zero, ma i nerazzurri devono innanzitutto superare la concorrenza e poi devono fare spazio in rosa per un nuovo innesto. Numericamente, infatti, Inzaghi è coperto con la presenza di quattro attaccanti. Thuram potrebbe arrivare solo in caso di addio di un’altra punta.

Discorso simile, per certi versi, in casa Milan. A livello numerico i rossoneri non hanno problemi, a maggior ragione per il fatto che si avvicina anche il rientro di Zlatan Ibrahimovic. La pista Kolo Muani potrebbe scaldarsi in estate, visti i tanti interrogativi. Diversi giocatori per ora hanno deluso, come Rebic o Origi, altri invece hanno un futuro incerto in maglia rossonera. Chi, come Leao, perché corteggiatissimo sul mercato e chi, come Ibra appunto, perché sta pensando di appendere le scarpe al chiodo. Senza poi scordare il discorso Giroud, per cui è in programma prossimamente un altro incontro per discutere il rinnovo. Ecco allora che in estate il nome di Kolo Muani potrebbe tornare fortemente di moda. I rapporti tra Milan ed Eintracht sono molto buoni, ma difficile che i tedeschi possano fare sconti: per il cartellino del giocatore di origini congolesi potrebbero servire almeno 40 milioni di euro.