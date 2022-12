Messaggio chiaro di Conte: “Capisco la frustrazione”

Conte ancora alle prese con la questione del rinnovo e intanto sul mercato lancia un messaggio: “Capisco la frustrazione”

Un contratto in scadenza a fine stagione e un rinnovo che ancora non arriva. Il futuro di Antonio Conte resta tutto da definire, anche se il Tottenham punta a trovare un accordo in tempi relativamente brevi.

Lo stipendio del tecnico è altissimo e Conte si trova molto bene a Londra. Il Tottenham non avrebbe problemi a rinnovare il contratto aumentando anche il salario dell’ex ct della Nazionale azzurra, ma sembra che la firma dipenda soprattutto da future garanzie a livello di mercato. “Parliamo ogni giorno per cercare di trovare la soluzione migliore” ha dichiarato Conte recentemente.

Conte: “Capisco i tifosi, serve pazienza”

E proprio di mercato il tecnico ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sports’, dando anche un piccolo indizio. “Sinceramente non sono frustrato perché quando arrivi in un nuovo club per lavorare devi restare per capire la visione. Quando capisci la visione, devi rispettarla perché hai firmato un contratto, quindi cercare di aiutare il club a migliorare seguendo questa visione”.

Conte ha parlato della frustrazione di alcuni tifosi: “Capisco la loro frustrazione perché vogliono alzare i trofei. Capisco tutto e tutti, ma allo stesso tempo, secondo me, per quello che ho capito qui, bisogna avere pazienza e tempo e cercare di migliorare”. E sul mercato: “Non bisogna commettere errori e far crescere i giocatori che acquisti. Avere pazienza con loro. Puoi ingaggiare giocatori con esperienza a 30 anni con grandi vittorie alle spalle, come Casemiro per esempio. Ma questa non è la visione del club e per questo bisogna continuare a lavorare, avere pazienza. Questa frustrazione non deve diventare un problema, anzi deve diventare una spinta. Per me, per i giocatori e per il club, per spingersi a migliorare sempre più”. Parole che potrebbero significare tanto e che fanno capire come il tecnico voglia provare a costruire un ciclo e avviare un percorso vincente nel nord di Londra.