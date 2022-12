Milan, il dopo Leao è già scelto: doppio regalo a Pioli

Il Milan prova a blindare Rafael Leao ma sa di doversi già guardare intorno: doppio rinforzo in caso di addio del portoghese

Ultimi preparativi, per il Milan, prima del ritorno ufficiale in campo nel 2023. Mercoledì, i rossoneri ripartiranno in campionato dalla sfida alla Salernitana, ma prima, ci sarà l’ultimo test amichevole, oggi, contro il Psv Eindhoven.

La sfida agli olandesi servirà, a Stefano Pioli, per ultime prove tattiche e per mettere benzina nelle gambe dei suoi, prima di un inizio di anno nuovo fondamentale, in campionato. Serve fare più punti possibile per lanciare la rincorsa al Napoli, che al momento guida la classifica con otto lunghezze di vantaggio. Ma il mese di gennaio sarà molto importante, come noto, anche dal punto di vista del mercato per i rossoneri. Difficile vedere particolari botti in entrata al momento, ma il fronte caldo è quello del rinnovo di Rafael Leao, per il quale, in un verso o nell’altro, sono attese novità dai prossimi summit. Il talento portoghese va blindato e l’intenzione del club è quella di spingersi ai massimi limiti possibili di ingaggio (proposta che può arrivare a 7 milioni circa) per prolungare il suo contratto. Ma soltanto i prossimi contatti tra le parti chiariranno se sarà possibile trovare una quadra. Il punto chiave per il rinnovo di Leao, come spiegato dal giornalista Carlos Passerini a Calciomercato.it, resta la famosa multa da pagare allo Sporting, con Maldini e Massara che insistono per convincerlo della bontà della proposta e del fatto che lo status che gli offra il Milan sia il migliore per lui. Ma il club deve anche già pensare, necessariamente, a un’alternativa, nel caso in cui il rinnovo non avvenga.

Milan, non solo l’erede di Leao: Maldini e Massara rilanciano col bomber

Secondo ‘Tuttosport’, l’idea è piuttosto chiara in merito. Il Milan ha la consapevolezza di avere le risorse economiche, in caso di cessione di Leao in estate, per potersi permettere un doppio colpo in sostituzione. Uno di un suo erede vero e proprio sull’esterno, e uno di una punta, il cui identikit risponderebbe a quello di Kolo Muani.

Il giovane attaccante francese era già stato seguito la scorsa estate prima del passaggio all’Eintracht. Il suo valore di mercato, al momento, rimane intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che sarebbe in linea con i parametri milanisti. Un acquisto che servirebbe nell’ottica di una rifondazione della prima linea: serve darsi un’alternativa a Giroud e Ibrahimovic, ormai di una certa età, con Origi che per ora per le sue condizioni fisiche ha largamente deluso. Al momento, come raccontato da Calciomercato.it, il Milan non ha mosso passi concreti per Kolo Muani, ma la situazione è naturalmente da monitorare per il prosieguo.