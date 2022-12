ESCLUSIVO | Passerini: “Per De Ketelaere serve uno switch mentale. Rinnovo Leao? Ecco il problema”

Le parole del giornalista del Corriere della Sera che fa il punto in casa Milan: tra rinnovi e il problema Maignan

Sono giorni di lavoro in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli, proprio quest’oggi, ha riabbracciato Rafael Leão. L’attaccante ha fatto ritorno a Milanello dopo l’avventura in Qatar con il Portogallo. L’ex Lille ha ripreso a sudare, con i compagni, in vista della trasferta di Salerno del prossimo 4 gennaio.

Per parlare di Leao e del momento del Milan, Calciomercato.it ha intervistato Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera.

Prime parole dedicate alle trattative per i rinnovi di contratto del portoghese ma anche di Giroud e Bennacer: “Per quanto riguarda il rinnovo di Olivier non penso che ci saranno problemi. Il francese è rinato da quando veste la maglia rossonera e c’è la volontà comune di proseguire insieme. Bennacer? Le parti si sono avvicinate dopo l’incontro avvenuto ma ci vorrà ancora del tempo, non è così imminente ma credo che una quadra verrà trovata”.

Diverso il discorso legato a Leao – “La situazione è più complicata – prosegue Passerini -. Il problema principale è la multa. Dagli ambienti rossoneri si respira fiducia ma serve che il calciatore accetti la proposta del Milan. Nei prossimi giorni si terrà un incontro ma non sarà risolutivo, ne serviranno altri nei prossimi mesi. Leao sa che la scelta migliore è quella di proseguire con il club rossonero per continuare a crescere ancora. Il Milan offre a Leao una sorta di patto: nessuno può dargli quello che gli dà il club rossonero e il portoghese questo lo ha capito. E’ questa la strategia di Maldini e Massara”.

Calciomercato Milan, dal nuovo portiere al bomber: la situazione

L’infortunio di Mike Maignan tiene in apprensione i tifosi del Milan. Non sono ancora noti i tempi di recupero ma un lungo stop potrebbe cambiare i piani del Diavolo: “Nei prossimi giorni capiremo se il Milan interverrà sul mercato per acquistare un nuovo portiere. Se i tempi di recupero di Mike Maignan dovessero essere più lunghi sarà inevitabile. Sportiello è l’idea per sostituire il francese ma dipende dall’Atalanta perché il club rossonero non è intenzionato certo a sborsare 7 milioni di euro…”

Si parla ancora di calciomercato e dei possibili investimenti in futuro. A gennaio non si muoverà molto: “Come detto il Milan potrebbe avere bisogno di un portiere se i tempi di recupero di Maignan dovessero prolungarsi. Magari farebbe comodo un nuovo esterno di destra, che d’altronde era un obiettivo anche della scorsa estate. Il Milan è una squadra migliorabile ma penso che gli acquisti invernali saranno i recuperi dei giocatori infortunati. Saelemaekers è una pedina importante, che ha fatto bene e che è mancata tanto. Anche Davide Calabria è stata un’assenza pesante. Il capitano è troppo spesso sottovalutato”.

Un nuovo attaccante per il futuro – “In estate bisognerà investire su un attaccante. Vedremo cosa farà Zlatan Ibrahimovic, che rientrerà a febbraio e non a gennaio… ma un centravanti affidabile va comunque preso anche perché Giroud ha 36 anni e Lazetic è un po’ indietro nel suo percorso di crescita ed è considerato acerbo”.

Il 2023 sarà l’anno di… “Penso di Charles De Ketelaere – conclude Passerini -. Il calciatore ha talento ma come Tonali e Leao sta avendo bisogno di tempo, magari di un’intera stagione o forse di più ma verrà fuori. Non è questione di ruolo ma psicologico, serve uno switch mentale. Il Milan ha investito tanto, praticamente tutto il suo budget estivo, ha dimostrato di credere in lui ed è arrivato il momento che il belga inizi a dare delle risposte. Come detto, il talento non gli manca, ne sono certo, ma il Milan è una sfida diversa rispetto al Club Brugge”.