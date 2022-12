Roma gelata: “Richieste dalla Premier”

Roma gelata sul mercato: l’annuncio spiazza i giallorossi, il giocatore ha richieste dalla Premier League

Manca ormai sempre meno alla ripresa del campionato e la Roma è pronta a prepararsi al meglio in vista della sfida contro il Bologna in programma allo Stadio Olimpico alle 16.30: gara che riaprirà la seconda parte della stagione giallorossa.

Oltre al campo però, la società studia attentamente il mercato, sia in entrata che in uscita. Il club vuole monetizzare e diversi sono i giocatori sul piede di partenza, su tutti Eldor Shomurodov e Matias Vina. A loro va poi aggiunto il nome di Rick Karsdorp. Il rapporto tra l’olandese e Mourinho si è ormai deteriorato dopo la partita contro il Sassuolo. Su di lui c’è il Fulham, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, ma al momento c’è da risolvere la vicenda legata a quanto accaduto dopo la sfida di Reggio Emilia. A riguardo è intervenuto in diretta a Tv Play l’avvocato Civale, che ha sottolineato come sia il comportamento di Mourinho che quello del club siano stati sbagliati nei confronti del calciatore.

Roma, ostacolo Premier per Frattesi: parla Carnevali

C’è però un filo che lega Roma e Sassuolo, un legame che si è consolidato nel corso degli anni e che potrebbe vedere i giallorossi e neroverdi protagonisti di una delle più interessanti trattative del mercato italiano.

Oggetto del desiderio della società capitolina è, da tempo, Davide Frattesi. Il centrocampista ha collezionato in stagione 4 reti e la Roma sogna da tempo di riportarlo alla base e novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni visto l’incontro in programma dopo Natale. Il club giallorosso detiene il 30% sulla futura rivendita e può quindi usufruire di uno sconto importante. Il giocatore piace molto in casa giallorossa e farebbe comodo a Mourinho che ha dovuto spesso affrontare problemi in mediana, complice il grave infortunio occorso a Wijnaldum.

A gelare la Roma però ci ha pensato Giovanni Carnevali. Il dirigente dei neroverdi ha parlato a ‘Sky Sport’ sottolineando sì l’ottimo rapporto coi giallorossi, ma anche un pericoloso interesse per il giocatore dall’Inghilterra: “Abbiamo delle richieste per alcuni giocatori, ma il nostro desiderio è quello di mantenere i calciatori che abbiamo e quindi di non fare cessioni e pensare alla prossima stagione. Stiamo alla finestra per vedere quello che può succedere. Siamo più attenti agli acquisti che alle cessioni: vogliamo inserire qualche giovane di prospettiva, poi valuteremo quello che potrà essere su Frattesi e qualche altro calciatore. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo valorizzato giocatori provenienti dal loro vivaio. Se dobbiamo trovare un titolino, vi dico che oggi per Frattesi ci sono richieste dalla Premier. “.