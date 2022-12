CM.IT | Da Shomurodov a Vina, le condizioni della Roma per le cessioni

Capitolo cessioni con vari snodi importanti per la Roma nel mercato di gennaio: da Karsdorp a Shomurodov a Vina, tutti gli scenari

Non solo il ritorno per Davide Frattesi. La Roma, oltre che su ingressi importanti, lavora anche sul fronte uscite per provare a piazzare alcuni giocatori, rimasti ai margini in questa prima parte di stagione e quindi in cerca di riscatto.

Continua a tenere banco, naturalmente, la situazione delicata tra il club e Rick Karsdorp, dopo il celebre sfogo di Mourinho post gara con il Sassuolo, quando il tecnico lo ha invitato a cercarsi un’altra squadra. Ai microfoni di TV Play, ha parlato il legale di Karsdorp, Salvatore Civale, criticando la Roma per non averlo tutelato a sufficienza in questa fase. Smentita, in tal sede, la possibilità di una rescissione, restano aperti vari discorsi per la sua prossima destinazione. Come raccontato da Calciomercato.it, si sta facendo avanti il Fulham, ma la Roma chiede 12 milioni di euro.

Roma, Shomurodov e non solo: i giallorossi vogliono monetizzare

Per le altre situazioni in uscita, tra i nomi più caldi c’è sicuramente quello di Eldor Shomurodov, richiesto da diverse squadre in Serie A, tra cui Cremonese, Sampdoria e Spezia.

Detto che i blucerchiati non hanno disponibilità economica e che nel mercato di gennaio possono fare solo prestiti, i grigiorossi si confermano tra i più attivi proprio in virtù degli ottimi rapporti con la Roma. Solo la scorsa estate, ricordiamolo, sono state perfezionate con la neopromossa le operazioni Milanese e Felix. Ma la destinazione lombarda non ha ancora scaldato il giocatore, orientato al momento, a fare altro tipo di scelte. Quali? Principalmente il Torino. Il club granata resta infatti il preferito dell’uzbeco che, da tempo, ha stilato la sua graduatoria. Certo, molto dipenderà anche dall’offerta sul tavolo dei granata, visto che ad oggi i piemontesi non vorrebbero investire, mentre la Roma non cambia idea rispetto alla richiesta di un prestito con obbligo di riscatto. Anche per quanto concerne Matias Vina, che ha totalizzato in tutta la prima parte dell’annata appena sette presenze, di cui solo tre da titolare, il club giallorosso è pronto all’addio ma attende offerte congrue per monetizzare la sua partenza.