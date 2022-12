Ancora Conte: lo strappa subito all’Inter per 15 milioni

C’è sempre Antonio Conte sulla strada dell’Inter: l’attuale manager del Tottenham è pronto a strapparlo ai nerazzurri già nella sessione del mercato di gennaio

L’Inter è alle prese con diversi rinnovi di contratto, tra i quali spicca ovviamente il tormentone sul futuro di Milan Skriniar.

Marotta e Ausilio aspettano con cauta fiducia una risposta da parte del difensore slovacco, che ancora non ha comunicato le sue intenzioni alla società dopo l’offerta presentata nelle scorse settimane dal club di Zhang. Atteggiamento che non fa dormire comunque sonni tranquilli all’ambiente nerazzurro, che teme adesso un divorzio a fine stagione a parametro zero da parte dell’alfiere di Simone Inzaghi. L’Inter inoltre entro il 30 giugno dovrà registrare un attivo da 60 milioni di euro e un eventuale addio da svincolato di Skriniar potrebbe costringere la dirigenza di Viale della Liberazione a sacrificare un paio di big per dare ossigeno ai conti della proprietà e rifinanziare il mercato in entrata.

Calciomercato Inter, pericolo Conte: nuovo assalto a Kessie

Dumfries rimane il candidato principale per fare le valigie in estate, ma nessuno è incedibile per l’Inter alla giusta offerta.

Un assegno pesante non inferiore ai 60-70 milioni di euro potrebbe infatti far tentennare Marotta sul fronte Barella, sempre molto apprezzato dalle big di Premier League e in particolare da Conte al Tottenham e dall’estimatore Klopp in quel di Liverpool. L’ex Cagliari non ha manifestato il desiderio di provare una nuova avventura e sta bene a Milano, però un’offerta fuori mercato a fine stagione per il suo cartellino può cambiare le carte in tavola. L’Inter per cautelarsi ha iniziato a sondare il mercato e nella lista del Ds Ausilio rimane sempre Franck Kessie, che al Barcellona è stato finora utilizzato col contagocce da Xavi dopo il tormentato addio al Milan. L’area tecnica nerazzurra ha messo nei radar anche Frattesi e Mac Allister, obiettivi caldi però per Roma e Juventus. Il nazionale ivoriano perciò potrebbe diventare l’obiettivo principale in mediana del sodalizio vicecampione d’Italia, anche se sul giocatore incombe il pericolo del solito Antonio Conte.

L’ex condottiero dell’ultimo scudetto ha messo da tempo Kessie nel mirino e stando ai rumors che trapelano dalla Spagna avrebbe intenzione di mettere sul piatto 15 milioni di euro cash per servirsi già a gennaio delle prestazioni dell’ex Milan. Il Barça, nonostante le perplessità di Xavi (l’ivoriano è comunque utile nelle rotazioni dei blaugrana), deve incassare per alleggerire il monte ingaggi e sistemare le situazioni in ballo per gli accordi contrattuali con Gavi, Araujo e Balde. C’è sempre Conte sulla strada dell’Inter…