Sacrificio Barella: Marotta pronto a beffare Mou e la Juve per l’erede

L’Inter potrebbe sacrificare almeno un big entro il prossimo giugno: Barella non è incedibile se arriva un’offerta pesante, Marotta a caccia del sostituto

La Roma a caccia di una pedina per rinforzare la mediana di José Mourinho per la finestra invernale del mercato e c’è un nome su tutti nelle preferenze dello ‘Special One’.

Il club giallorosso punta dritto su Davide Frattesi con l’obiettivo di ripotarlo già a gennaio nella capitale. Lo stesso talento del Sassuolo ha messo la Roma in cima alla lista delle preferenze e le corteggiatrici di certo non mancano al classe ’99. La dirigenza capitolina è quella però che ci sta provando con maggiore decisione, con il vantaggio anche di sfruttare lo ‘sconto’ del 30% in virtù dell’accordo sulla futura rivendita stipulato nel 2017 al momento del trasferimento in Emilia di Frattesi. Il Sassuolo valuta 30-35 milioni di euro il proprio gioiello e la Roma nell’affare può inserire il cartellino del baby Bove. La pista rimane calda sul fronte giallorosso e Pinto presto incrocerà il dirimpettaio Carnevali per cercare di trovare l’intesa già per la finestra di gennaio per l’approdo del centrocampista alla corte di Mourinho.

Calciomercato Inter, Frattesi e Mac Allister con l’addio di Barella

Oltre alla Roma, la situazione di Frattesi viene seguita con interesse anche da altre big della Serie A come Inter, Juventus e Napoli che ancora non si sono comunque mosse concretamente con il Sassuolo.

Il pressing dei nerazzurri è datato, con l’ex Monza che sarebbe il profilo perfetto per Inzaghi per rimpiazzare un’eventuale partenza di Barella. Zhang deve sacrificare almeno un big entro il 30 giugno e nessuno figura nella lista degli incedibili nella rosa nerazzurra. Un assegno da 60-70 milioni di euro potrebbe aprire le porte dell’addio al nazionale azzurro che piace soprattutto in Premier League. A proposito di Premier, insieme a Frattesi nella lista di Marotta e Ausilio per raccogliere l’eredità di Barella figura pure Mac Allister, fresco campione del mondo con l’Argentina. Il Brighton parte da una base d’asta di 30 milioni di euro e l’argentino piace molto anche alla Juventus in Italia. Le due big d’Italia battagliano quindi anche sul mercato: oltre alla pista Frattesi, i nerazzurri mettono i bastoni tra le ruote alla ‘Vecchia Signora’ per il colpo Mac Allister.