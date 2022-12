Dal Milan alla Premier: il tecnico rassegnato al suo addio

L’attaccante è pronto a fare le valigie la prossima estate. Le parole del mister non lasciano molti dubbi

Mentre la squadra suda a Milanello, in vista della prima prima partita del 2023, il prossimo 4 gennaio, contro la Salernitana, Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano per blindare Rafael Leao, Olivier Giroud e Ismael Bennacer.

Tra nuovi summit e telefonate, i prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla tripla fumata bianca. A gennaio difficilmente si lavorerà all’acquisto di un grande colpo: la dirigenza rossonera, però, è pronta a cogliere le occasioni che si presenteranno. Va inoltre monitorata la situazione legata al portiere. Il Milan proverà ad anticipare l’arrivo di Sportiello se il rientro di Maignan dovesse slittare ancora. Il prossimo controllo darà maggiori certezze.

Il calciomercato del Milan è comunque attivo, anche quello che guarda alla prossima estate. Come sottolineato da Mario Ielpo ai nostri microfoni, sarà fondamentale per il Milan riuscire ad acquistare una giovane punta affidabile. Olivier Giroud non può bastare e Ibrahimovic e Origi non danno certezze. Ecco perché provare a prendere un giocatore di livello, che garantisca un numero importante di gol, sarà fondamentale.

Calciomercato Milan, colpo Jonathan David: parla Fonseca

Ta i giocatori accostati al Milan c’è anche Jonathan David. Il canadese in estate è pronto a lasciare il Lille. Il tecnico Fonseca, intervistato da ‘La Voix du Nord’, appare rassegnato: “Sarà complicato tenerlo la prossima stagione. Non ci sono molti attaccanti con le sue capacità e i suoi numeri in Europa… ha solo 22 anni. Penso che i migliori club europei cercheranno di ingaggiare Jonathan David”.

Proprio il calciatore classe 2000 di recente ha strizzato l’occhio alla Premier League, che appare davvero la meta più probabile. Un po’ come successo per Botman sarà difficile per i rossoneri riuscire a competere con i milioni delle squadre inglesi.

Jonathan David, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, ha una valutazione sui 50 milioni di euro. Ai Mondiali, in Qatar, con la maglia della Nazionale canadese, non è riuscito ad andare a segno nelle tre partite disputate, durante la fase a gironi. E’ così rimasto a secco nei match contro Belgio, Croazia e Marocco. In Ligue 1, invece, le reti in quindici partite, sono nove; tre, gli assist.