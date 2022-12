Il prezzo è quello giusto: così il Milan lo può prendere

Per il Milan c’è la possibilità di mettere a segno un importante colpo di mercato: il nuovo prezzo è quello giusto

Meno sette giorni e il campionato si riprenderà la scena. Il Milan è atteso dalla trasferta di Salerno, nel lunch match della sedicesima giornata di Serie A, partita da vincere per poi godersi il big match tra Inter e Napoli in tutta tranquillità.

Campionato ma non solo perché gennaio è anche il mese del mercato invernale e i rossoneri sono chiamati ad andare a caccia di qualche occasione. C’è la questione Maignan da risolvere, con il tentativo (difficile per la resistenza dell’Atalanta) di anticipare l’arrivo di Sportiello per stare tranquillo. E poi c’è l’attacco da valutare: Origi non dà garanzie, Ibrahimovic non è ancora tornato e sulla fascia destra Saelemaekers e Junior Messias non hanno fornito il contributo atteso. Ecco perché qualcosa, davanti alla giusta occasione, potrebbe muoversi e i radar puntano su Barcellona dove un po’ di fermento in uscita c’è.

Calciomercato Milan, Torres con lo sconto

I blaugrana hanno bisogno di cedere per sistemare i conti e potersi permettere acquisti nel mercato invernale. Ecco perché i calciatori fuori dai piani di Xavi sono tutti potenzialmente cedibili. Lo è anche, stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, Ferran Torres che non ha pienamente convinto l’allenatore.

Per lui il club catalano è pronto ad ascoltare le offerte anche a gennaio con un prezzo che è ben al di sotto dei cinquantacinque milioni di euro sborsati per acquistarlo dal Manchester City. Lo stesso portale afferma che il Barça sarebbe pronto a dire sì ad un’offerta da trenta milioni di euro, una cifra abbordabile anche per il Milan che potrebbe provare a rimandare l’esborso in estate con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Con un ostacolo non di poco conto da superare.

Se il Barcellona sarebbe pronto a cedere il calciatore, non lo stesso si può dire di Ferran Torres (cercato anche dalla Juve). Come raccontato da Calciomercato.it, la volontà dell’attaccante è quella di restare, almeno fino a giugno al ‘Camp Nou’ per dimostrare a Xavi di essere all’altezza di vestire la maglia blaugrana.