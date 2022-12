Marotta si spinge al limite: la data per l’offerta monstre è già fissata

L’Inter è decisa a dare tutto per il colpo che rivoluzionerebbe l’attacco: Marotta formalizzerà l’offerta nel prossimo incontro

L’Inter si prepara già alla prossima stagione. Simone Inzaghi è alle prese con una rimonta quasi obbligata che deve partite necessariamente da subito. Ovvero dalla supersfida alla ripresa del campionato contro il Napoli capolista. La partita di San Siro è fondamentalmente già decisiva per i nerazzurri per la corsa scudetto.

Perdere vorrebbe dire scivolare a -13, ma anche con più di metà campionato da giocare diventerebbe una distanza difficilmente colmabile. Un pareggio servirebbe a poco, se non ad alimentare la fiammella, una vittoria riaprirebbe tutto. Anche ovviamente per le altre inseguitrici come Milan e Juventus. Archiviato il Mondiale, l’Inter si prepara a riaccogliere Lautaro Martinez ma soprattutto la Serie A e pure il calciomercato. Non a caso Marotta sta preparando la squadra soprattutto per il prossimo anno con qualche possibile cambiamento importante. I nerazzurri sperano che non rientri Skriniar in questa rivoluzione: le parti stanno trattando il rinnovo a cifre super e ora la palla passa allo slovacco. Ma parecchio passerà anche per l’attacco, visto che il pallino resta sempre lo stesso.

Calciomercato Inter, tutto su Thuram: ecco l’offerta

Marcus Thuram rimane ancora l’obiettivo principale di tutto il mercato in entrata dell’Inter e ovviamente dell’attacco. Marotta lo aveva preso nell’estate 2021, un brutto infortunio ha bloccato tutto e poi è arrivato Correa. Non un grande investimento fino ad ora quello del ‘Tucu’, richiesto da Inzaghi. Il francese, reduce pure dal Mondiale, si è ripreso e ha continuato a fare bene. E ora può essere arrivato il suo momento in nerazzurro. Anche perché l’Inter ha intenzione di passare dalle parole ai fatti, avanzando una proposta d’ingaggio. Il canale con l’agenzia di Thuram è aperto, anche se c’è stato un solo incontro, in Qatar. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, a inizio gennaio le parti si incontreranno – anche se virtualmente – e in quella occasione verrà formulata l’offerta.

Si tratterebbe di 5 milioni di euro all’anno per cinque stagioni, più o meno il massimo possibile per il club. Ovviamente da luglio, quando sarà svincolato. Sarebbe un bel segnale anche nei confronti del resto della Serie A. La pista resta comunque complicata, perché su Thuram ci sono parecchi club importanti e decisamente più ricchi. Però i margini, scrive la rosea, sono ancora apertissimi e i segnali ci sono. A questo punto dovrà scegliere direttamente il giocatore, in base all’ingaggio sì ma anche al progetto. E in quello dell’Inter lui sarebbe al centro, cosa che non può garantirgli ad esempio il Bayern Monaco. Altro elemento che può far sperare i nerazzurri è ovviamente l’amore per l’Italia, dove lui è nato e cresciuto. Il pericolo principale però è la Premier League, in particolare con il Newcastle secondo in campionato e in continua espansione.