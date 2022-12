Inter, verso la sfida contro il Napoli: da chi riparte Inzaghi

A chiudere la 16esima giornata di Serie A, il 4 gennaio, la super sfida tra Inter e Napoli, a San Siro. Il Napoli ha sofferto poco il Mondiale, l’Inter sta ancora aspettando il rientro di Lautaro

L’attesa è quasi terminata, manca ormai una settimana alla ripresa del campionato di Serie A, tifosi e squadre fremono per il ritorno in campo. E il 4 gennaio si parte subito con un big match, e che big match!

La sfida tra Inter e Napoli è forse una delle più attese. Da una parte l’Inter, per cui questa sfida è un dentro o fuori. Se vince ha possibilità di competere ancora per il primo posto, se perde gli 11 punti diventeranno 14 e allora può considerarsi esclusa. Dall’altra la curiosità per questo Napoli. Fuoco di paglia, o quest’anno è davvero inarrestabile?

Simone Inzaghi sta lavorando duramente per preparare la partita e ha avuto ottime risposte dal campo, come i gol di Dzeko e soprattutto Lukaku contro la Reggina, ma anche dall’infermeria. Brozovic vuole esserci e sta tentando un recupero lampo per guadagnarsi una maglia da titolare ed essere in campo dal 1′. Altrimenti il centrocampo, ormai diventato una certezza per Inzaghi, sarà composto da Barella – Calhanoglu – Mkhitaryan. A completare il centrocampo, inutile dirlo, sono già pronti a scendere in campo Dimarco e Dumfries che sono sempre di più punti fermi di questa Inter.

E a proposito di punti fermi, in porta ci sarà Onana che ormai ha definitivamente spodestato Handanovic e che è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi e di Inzaghi, donando più sicurezza a un’Inter che in questa prima fase di campionato ha subito fin troppi gol, ben 22. In difesa ci saranno sicuramente Skriniar e Bastoni mentre il solito ballottaggio riguarda il terzo giocatore, il centrale di difesa. Sarà De Vrij o Acerbi?

Il Toro chiama Inzaghi, con il Napoli vuole esserci

Il punto di riferimento offensivo è sempre lui, Edin Dzeko. I dubbi sono sul suo compagno di reparto. Lukaku si sta allenando e ha giocato l’ultima amichevole portando a casa un gol e un palo.

Correa non è mai stato in condizione e non è ancora al meglio della forma, ma è pronto a ritagliarsi un piccolo spazio. Diverso il discorso per il neo campione del mondo Lautaro Martinez, che tornerà a Milano giovedì 29 e ad Appiano Gentile venerdì 30. Il Toro, però, contro il Napoli vuole esserci. Non ha intenzione di saltare altri giorni, ci sarà anche quando gli altri compagni riposeranno dopo l’amichevole contro il Sassuolo.

Il giocatore, che anche durante i festeggiamenti in Argentina è rimasto in contatto con società e dirigenti, ha confermato di essere in ottima forma. L’argentino si sente sempre più nerazzurro, e vuole dimostrarlo alla squadra ma soprattutto ai tifosi.