Intrigo Osimhen-Vlahovic: doppio assalto a gennaio

Gli attaccanti sono merce rara sul mercato e a gennaio c’è chi può irrompere con grande prepotenza in Serie A

Il mercato di gennaio incombe e in tanti cercano rinforzi. Anche le big, vuoi per aggiustare il tiro dopo un inizio così così, vuoi per confermarsi a certi livelli o per darsi ulteriore slancio. Il Manchester United, ad esempio, sa di non poter più fallire la qualificazione in Champions League. Un altro anno lontano dalla competizione più importante sarebbe un danno enorme, sportivo e di conseguenza economico.

Ecco perché i Red Devils sono a caccia di giocatori importanti per l’attacco già a gennaio. L’addio improvviso di Cristiano Ronaldo, anche con un apporto ridotto del portoghese, toglie comunque un’alternativa di livello a ten Hag. La vetta è lontanissima per lo United, ma è in corsa per la Champions, sfruttando anche il campionato pessimo di Chelsea e Liverpool. In questo momento a Old Trafford sono rimasti in attacco solo Martial, che però è sempre infortunato, e Rashford che almeno pare essere tornato in forma. Non può bastare. Ecco perché si parla di nuovi nomi. Tra le possibilità anche Depay ed Embolo, ma al momento non convincono affatto l’ambiente. L’olandese del PSV, protagonista al Mondiale, per quanto più abbordabile, non è comunque una punta e andrebbero fatte delle modifiche tattiche.

Calciomercato, Osimhen è il sogno dello United. E Vlahovic?

E allora si guarda in Serie A. Come sottolinea il ‘Manchester Evening News’, la mossa nei piani del Manchester United sarebbe dare l’assalto a Victor Osimhen. Il nigeriano è il sogno dello storico club di Premier, anche quest’anno decisivo con la maglia del Napoli grazie a 10 gol in 14 partite. Per gli azzurri, però, il prezzo della loro stella va oltre i 100 milioni di sterline. Una spesa del genere a gennaio per lo United è da escudere, anche perché i Glazer vorrebbero cedere il club. Senza contare che De Laurentiis non lo cederebbe a stagione in corso.

Più semplice pensare magari Alvaro Morata, che in Premier non ha fatto bene (al Chelsea) ma sarebbe un giocatore esperto e poco costoso. E lo United potrebbe provare con un prestito di sei mesi. Resta però che l’ideale a Manchester lo identificano sempre in Victor Osimhen, ma le possibilità che si muova a gennaio sono nulle. A questo punto i Red Devils devono decidere se già da ora rinunciare al nigeriano, pure per l’estate, e anticipare il grande nome alle prossime settimane. Che sulla carta potrebbe essere anche Dusan Vlahovic. Il serbo della Juventus è finito spesso nel novero dei possibili candidati, ma le indiscrezioni da Manchester mettono quindi davanti a tutti proprio Osimhen. Un segnale di come per lo United l’ex Fiorentina al momento sia decisamente indietro.