L’Inter e il colpo per l’attacco: “Accordo in anticipo”

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza le dichiarazioni in diretta sul possibile affare a zero del club nerazzurro

“Dumfries potrebbe essere sacrificato a giugno, l’olandese piace a tanti club Bayern incluso”. Così Vincenzo D’Angelo a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito delle strategie di mercato dell’Inter. Strategie che prevedono, soprattutto per ragioni economiche, il possibile ‘sacrificio’ di un big con l’olandese in cima alla lista.

“La valutazione è di circa 60 milioni – ha aggiunto il collega de ‘La Gazzetta dello Sport’ – poi chiaramente è una cifra che ruota intorno al 60. Può essere anche 55, ma la valutazione è quella. Nel calcio italiano non esiste un giocatore che non sia cedibile, l’Inter ha bisogno di fare cassa ma non è detto che debba per forza vendere qualcuno dei big”.

“In estate l’Inter ha fatto resistenza per Skriniar, non ha chiuso le porte al Paris Saint-Germain ma ha chiesto una determinata cifra alla quale il club francese non si è mai avvicinato – ha spiegato D’Angelo – Adesso però rischia di perdere un patrimonio come lo slovacco. Vediamo che offerte arriveranno invece per Dumfries, con Mazraoui che potrebbe essere il prescelto per la sua sostituzione”.

Calciomercato Inter, obiettivo Thuram: “Rischio asta”

Da Dumfries e Skriniar a Marcus Thuram, obiettivo non semplice dell’Inter – ma anche della Juventus – per giugno, quando terminerà il suo contratto col Borussia M’Gladbach: “La storia insegna che i nerazzurri certe operazioni le fanno. Lui ha fatto sapere alla sua società che non prolugherà”.

“Il ragazzo sa dell’interesse dell’Inter, ma andando in scadenza possono arrivare tante altre squadre e quindi può finire in un’asta”. Marotta e Ausilio stanno “cercando di muoversi ora per anticipare tutti con un accordo che sarebbe valido a partire del prossimo luglio”.