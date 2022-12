Altra tegola per l’Inter: tris pazzesco per la nuova rivoluzione

L’Inter non ha intenzione di restare a guardare e si prepara al futuro. Nuova tegola per Inzaghi, ma alle porte potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione

I giochi sono fatti, almeno quelli del Mondiale, e quindi ora non manca tanto alla fine del conto alla rovescia, quello che porta direttamente alla ripresa della Serie A.

L’Inter è attesa dall’impegno più difficile possibile, quello contro il Napoli e i bonus – specialmente negli scontri diretti – sono finiti per Simone Inzaghi. Per questo è importante avere il gruppo al completo in vista della super sfida di inizio gennaio, ma così potrebbe non essere. Vi abbiamo detto della botta alla caviglia che crea apprensione nell’ambiente nerazzurro per le condizioni di Stefan de Vrij. In generale, il difensore olandese è al centro di dinamiche ancora più importanti, quelle di calciomercato. Il suo contratto è in scadenza e non ci sono certezze sulla sua permanenza, ma una proposta per un biennale alle stesse cifre attualmente percepite. I colloqui sono in corso, anche se la fumata bianca non è ancora arrivata. Dire, però, che l’ex Lazio abbia mantenuto lo stesso livello di prestazioni rispetto ai tempi in cui era il perno di Antonio Conte sarebbe sbagliato. L’Inter, alle prese anche con il rinnovo di Milan Skriniar, pensa al futuro della difesa e sembra avere le idee ben chiare. Andrà chiarita anche la posizione di Francesco Acerbi, anche se pare molto difficile che alla fine restino sia lui che de Vrij: uno dei due sicuramente lascerà la Pinetina e l’ex Milan ha meno possibilità di permanenza, nonostante il gradimento del suo allenatore.

L’Inter prepara la rivoluzione: tris di nomi in lizza per la difesa

In un 3-5-2 è chiaro che i centrali abbiano un ruolo fondamentale, sia nella proposizione della manovra che nelle coperture.

L’Inter, quindi, non può e non vuole decidere all’improvviso e ha già puntato un elenco di calciatori che potrebbero fare decisamente comodo a Inzaghi in quella posizione. Su tutti c’è Chris Smalling, anche lui in scadenza di contratto, ma che sta facendo benissimo alla Roma e sui la società milanese sta facendo più di un pensierino. Il sogno, ma probabilmente si intreccia più con il destino di Skriniar, resta Giorgio Scalvini. Il giovanissimo calciatore dell’Atalanta, però, ha una valutazione altissima, sui 40-50 milioni di euro. Di certo, la via è tracciata per il futuro e i nodi da sciogliere sono tanti per le prossime settimane: già a metà gennaio potrebbero esserci diverse certezze in più. E comunque con Scalvini, Smalling e uno tra de Vrij e Acerbi che faranno parte del nuovo progetto.