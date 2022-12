Inzaghi in ansia dopo l’ultimo infortunio: può saltare il Napoli

Il tecnico nerazzurro potrebbe esser costretto a dover rinunciare ad uno dei papabili titolari per la sfida del 4 gennaio

Non giungono grandi notizie in casa Inter in vista della ripresa del campionato di settimana prossima. Simone Inzaghi, infatti, in vista del match impegnativo contro il Napoli del prossimo 4 gennaio, potrebbe rinunciare ad uno dei suoi titolari.

Nelle scorse ore, infatti, è stato riportato un infortunio che con molta probabilità costringerà Stefan de Vrij a non partecipare all’ultimo test amichevole del 29 dicembre, in programma a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il difensore olandese, in corsa per una maglia da titolare contro il Napoli, potrebbe improvvisamente tirarsi fuori dal ballottaggio con Francesco Acerbi a causa dell’ultimo stop accusato.

A fermare il centrale, reduce da un Mondiale da riserva con la maglia dell’Olanda, è stata una botta alla caviglia che ha creato un fastidioso trauma contusivo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, l’Inter starebbe seriamente valutando di tenerlo a riposo almeno per la sfida con il Sassuolo. Rimane infatti un minimo di apprensione anche in vista del Napoli, anche se – ad otto giorni dal match di campionato – è ancora troppo presto per valutare se sarà in condizione o meno di recuperare.

Inter-Napoli, il piano di Inzaghi dopo l’infortunio di de Vrij

Lo stop improvviso di de Vrij arriva in un momento cruciale del mini pre-campionato della formazione nerazzurra.

L’olandese, insieme a Dumfries, era stato l’ultimo a rientrare tra i nazionali dopo l’avventura ai Mondiali, in attesa di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. La sua assenza dovrebbe essere comunque sopperita da Acerbi, decisamente più avanti in termini di condizione fisica grazie al lavoro svolto insieme ai compagni dal raduno di inizio dicembre ad oggi.

Tatticamente, dunque, l’assenza di de Vrij contro il Napoli non sarebbe un problema insormontabile. Va anche ricordato che tra le alternative in difesa Simone Inzaghi potrà contare non solo su Darmian, che da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi a pieno regime, ma da oggi anche su Danilo D’Ambrosio. Entrambi si erano fermati per infortunio appena prima della lunga sosta di metà novembre e sono tornati a disposizione del tecnico nerazzurro.