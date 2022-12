Inzaghi nei guai: Skriniar e un altro big in Francia

Il giocatore nerazzurro è in scadenza di contratto. Scende in campo il presidente per portarlo in Ligue 1

La difesa dell’Inter rischia di dover cambiare volto nelle prossime sessioni di calciomercato. Il mondo nerazzurro è in ansia per il futuro di Milan Skriniar ma non solo.

Il centrale, più passa il tempi, più si allontana da Milano. Il giocatore, come è noto, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e la trattativa per il rinnovo sta vivendo una fase di stallo. Beppe Marotta non andrà oltre l’offerta formulata, di circa sette milioni di euro netti a stagione, che porterebbe l’ex Sampdoria a diventare uno dei calciatori più pagati in rosa. E’ evidente, però, che il Psg, che in estate ha fatto pressione per averlo, sia lì, pronto a piazzare il colpo. I francesi non hanno problemi ad offrire di più a Skriniar, sui 9/10 milioni di euro. Una cifra importante che sta facendo vacillare il giocatore.

Ma la situazione, in casa Inter, è davvero difficile per tutto il reparto difensivo perché anche i contratti degli altri interpreti sono in scadenza. Acerbi è arrivato, nelle ultime ore del mercato estivo, in prestito con diritto di riscatto. Un riscatto che l’Inter non ha ancora deciso se esercitare o meno.

Situazione da monitorare anche quella di Alessandro Bastoni, che ha un accordo fino al 30 giugno 2024. E’ chiaro che senza un rinnovo, i nerazzurri in estate potrebbero decidere di cederlo per mettere in cassa un’importante plusvalenza.

Calciomercato Inter, sirene francesi per de Vrij

Anche Stefan de Vrij, infine, ha un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Come per Milan Skriniar il tempo è ormai scaduto.

Il giocatore vorrebbe proseguire in nerazzurro e la trattativa per il rinnovo è in fase di svolgimento. Sullo sfondo, però, resta l’interesse da parte dei club inglesi ma l’Inter oggi ha la priorità.

Dalla Francia arriva, inoltre, la notizia di un nuovo interessamento per l’ex Lazio. Secondo quanto riportato da ‘MaxiFoot’, anche il Marsiglia, con il presidente Longoria, sarebbe tornato a chiedere informazioni per il centrale. Per de Vrij, dunque, non si può escludere un futuro in Ligue 1.