Un poker di incognite: l’attacco (senza futuro) dell’Inter è pronto a ripartire

Simone Inzaghi, alla ripresa, dovrà lavorare molto sul reparto offensivo della sua Inter: da Lukaku a Lautaro passando per Dzeko e Correa, quali saranno le nuove gerarchie

Un fresco campione del mondo, un bomber in cerca di riscatto, un centravanti navigato ed una vera e propria incognita. Queste quattro definizioni rispecchiano al meglio la situazione intorno al reparto offensivo dell’Inter di Simone Inzaghi che, alla ripresa dalla sosta mondiale e natalizia, il 4 gennaio ospiterà il Napoli in occasione della 16esima giornata del campionato italiano di Serie A.

Il primo, Lautaro Martinez, si è appena laureato campione del Mondo con la sua Argentina e, nonostante qualche prestazione non esaltante dettata anche dai problemini alla caviglia, ha avuto il suo ruolo all’interno della vittoria finale dell’Albiceleste e, per motivazioni e spirito, appare prontissimo a riprendere da dove aveva interrotto.

L’unica incognita è nell’immediato. Le fatiche mondiali e la prolungata vacanza per i festeggiamenti potrebbero consegnare all’Inter un Lautaro non in formissima per le prime sfide alla ripresa. E’ per questo che Inzaghi sta vagliando con moltissima attenzione la possibilità di schierare una coppia di giganti al centro del suo attacco. Lukaku, il bomber in cerca di riscatto, sta lavorando tantissimo per rientrare in forma e vuole assolutamente riconquistare il pubblico nerazzurro, soprattutto dopo la cocente delusione portata in dote dal Qatar. Al suo fianco ecco la certezza troppe volte data per scontata che risponde al nome di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco anche quest’anno si sta dimostrando un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi e le sue prestazioni, nonostante l’età ed il contratto in scadenza al termine della stagione, ne fanno al momento il vero titolare inamovibile dell’attacco nerazzurro.

Infine c’è l’incognita. Stiamo parlando di Joaquin Correa, seconda punta argentina che ancora non è riuscita ad incidere davvero con la maglia dell’Inter. Arrivato nell’estate di calciomercato del 2021, il Tucu, anche a causa di qualche infortunio di troppo, non è stato in grado di avere il giusto spazio per imporre il suo marchio e non è da escludere una cessione nelle prossime finestre dei trasferimenti.

L’attacco dell’Inter cambierà radicalmente? Le ultime di calciomercato

Parlando più nello specifico di calciomercato, il reparto offensivo dell’Inter, nella prossima stagione, potrebbe potenzialmente non avere nessuno dei quattro ai blocchi di partenza. Lukaku infatti si giocherà nella seconda parte di stagione il rinnovo del prestito dal Chelsea, mentre Edin Dzeko è in scadenza di contratto.

Lautaro Martinez è invece l’oggetto del desiderio di diversi top club europei, fra i quali spiccano il Manchester United ed il Real, nonostante il suo agente abbia confermato a TvPlay_Calciomercatoit la volontà del Toro di continuare a fare le fortune della Beneamata. Infine, tornando a Correa, alla giusta offerta può sicuramente partire, soprattutto per lasciare uno slot libero al grande sogno di Piero Ausilio: Marcus Thuram, attaccante francese in scadenza di contratto con il Gladbach.