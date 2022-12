Il ‘Cholo’ fa arrabbiare Inzaghi: così è più lontano dall’Inter

L’Inter lo ha messo nel mirino da tempo ma la concorrenza è agguerrita: irrompe anche Simeone per il sogno di mercato dei nerazzurri

L’Inter è sempre alle prese con la telenovela sul rinnovo di Milan Skriniar, ancora lungi da una sua conclusione. Il club nerazzurro ha formulato da tempo la propria offerta al giocatore e adesso aspetta fiduciosa la risposta del nazionale slovacco.

L’attesa però sta creando un certo stato di apprensione nell’ambiente interista, anche se la dirigenza di Viale della Liberazione attende con cauto ottimismo la scelta del difensore perché conscia comunque di aver fatto il massimo per accontentare l’ex Sampdoria, mettendo sul piatto delle negoziazioni un contratto quadriennale da quasi 7 milioni di euro all’anno (bonus compresi). Skriniar è solo uno dei tanti giocatori in scadenza ad Appiano Gentile, mentre alla voce partenze resta in bilico il futuro di Dumfries e Correa. L’esterno olandese ha mercato all’estero – specialmente in Premier League – e potrebbe fruttare una corposa plusvalenza a Zhang, mentre l’argentino ex Lazio ha finora deluso nella sua esperienza a Milano e si gioca la permanenza in nerazzurro nei prossimi sei mesi.

Calciomercato Inter, irrompe l’Atletico nella corsa a Thuram

Il ‘Tucu’ potrebbe così lasciare l’Inter e il mentore Simone Inzaghi la prossima estate per liberare il posto a Marcus Thuram, da tempo in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio.

Il sodalizio vicecampione d’Italia è tornato alla carica per il figlio d’arte, che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach. L’intenzione dell’attaccante è quella comunque di terminare l’avventura in Bundesliga e poi scegliere la nuova destinazione in estate. L’Inter, così come il Bayern Monaco e diverse big di Premier, sono comunque in pressing e nella corsa a Thuram si aggiunge adesso anche la pericolosa concorrenza dell’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ Simeone – scrive il quotidiano ‘AS’ – stravede per il nazionale francese e vorrebbe tentare l’offensiva per portarlo in Spagna già nel mercato di gennaio.

Altrimenti l’Atletico ci riproverà per giugno, sempre con l’intenzione di soffiarlo all’agguerrita concorrenza (tra cui ovviamente l’Inter) e regalarsi un colpo di spessore praticamente gratis per il proprio reparto offensivo. L’alternativa a Thuram per i ‘Colchoneros’ si chiama Enes Unal, in evidenza con la maglia del Getafe nelle ultime stagioni.