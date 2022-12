Juve ed Inter sbloccate: via vai in corsia, dietrofront a sorpresa

L’intreccio di mercato sulla corsia mancina potrebbe regalare opzioni interessanti per le big di Serie A. Nuovo scenario dalla Francia.

Uno snodo importante della prossima campagna trasferimenti sarà rappresentato dalle corsie esterne. Diversi club italiani sono infatti alla ricerca di innesti importanti con cui puntellare le rispettive batterie di laterali, e stanno sondando diverse opportunità.

Inter e Juventus, ad esempio, ma non solo. I nerazzurri ed i bianconeri, come si sa, per l’out mancino hanno da tempo messo nel mirino Grimaldo: l’addio sempre più probabile di Alex Sandro – a cui non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 – e la situazione in divenire legata a Gosens impongono scelte ponderate immediate. Anche la Lazio e il Milan, però, potrebbero essere tentati all’idea di mettere le mani su un esterno mancino importante: discorso che però salvo clamorosi dietrofront verrà approfondito soltanto in estate.

Preambolo che ci permette di capire il motivo per il quale Fabiano Parisi sia un nome spendibile sia per le milanesi, che per la Juventus. Ed effettivamente le big di Serie A hanno mosso dei passi concreti per capire la fattibilità dell’operazione con Empoli, che però non ha alcuna intenzione di fare sconti. Legato ai toscani da un contratto in scadenza nel 2025, il terzino sinistro nativo di Solofra sta facendo tanto parlare di sé, a suon di prestazioni intriganti grazie a cui è riuscito a calamitare l’interesse di molti club, in Italia e all’estero.

Calciomercato Inter e Juve, Nizza su Aït-Nouri: via libera per Parisi?

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Nizza nei confronti di Parisi. I transalpini, però, non sono riusciti a trovare ancora un accordo di massima con l’Empoli, spiazzati dalla richiesta toscani. Ragion per cui – secondo quanto riferito da footmercato.net – potrebbero orientarsi verso altri profili. Uno di questi è sicuramente quello di Rayan Aït-Nouri, terzino mancina che milita tra le fila del Wolverhampton.

A seguito del cambio di panchina in casa Wolves, Ait-Nouri sta faticando e non poco a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava: l’idea di fare anzitempo le valigie per tentare una nuova esperienza lo stuzzica e non poco. Il Nizza potrebbe dunque configurarsi come l’opzione più calda per l’algerino, la cui valutazione si aggira almeno sui 15 milioni di euro. Con la partenza ormai prossima di Joe Bryan in direzione Fulham, i rossoneri sono pronti a fare spazio ad Ait-Nouri, per il quale sono già stati avviati i primi sondaggi esplorativi.