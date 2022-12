Inter e Juve in apnea, Borussia Dortmund guastafeste: a rischio il colpo a zero

L’entrata in scena del Borussia Dortmund potrebbe rovinare i piani di Juventus ed Inter: ecco cosa sta succedendo.

Si prospetta una sessione invernale di contenimento per la Juventus, che vuole puntellare zone specifiche del campo non prevedendo, però, un esborso monstre.

Alla luce delle difficoltà evidenziate in questa parte di stagione dalle corsie esterne, uno degli obiettivi principali in casa bianconera resta quello di rinforzare le batterie di terzini. Oltre ai sondaggi esplorativi effettuati per Rick Karsdorp – per il quale, però, la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti – Cherubini monitora diversi profili. Fresneda e Malo Gusto ingolosiscono e non poco la “Vecchia Signora”, che però sarebbe stuzzicata da una soluzione low cost anche per la corsia mancina. Questo è uno dei tanti motivi per cui la Juve monitora da tempo l’esterno mancino spagnolo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Benfica in scadenza la prossima estate.

Calciomercato Juventus, anche il Borussia Dortmund su Grimaldo

Se fino a poco tempo fa trapelava filtrava un cauto ottimismo tra le fila del club lusitano circa la possibilità di trovare un accordo in tempi relativamente brevi, il Benfica avrebbe ora cominciato a tirare i remi in barca, valutando soluzioni alternative. In Italia il profilo di Grimaldo è apprezzato non poco: la lista delle pretendenti, infatti, comprende non solo la Juventus, ma anche l’Inter ed il Napoli. Accostato a più riprese anche al Barcellona, l’esterno spagnolo di piede mancino è apprezzato anche in Bundesliga.

Secondo quanto riferito da O Jogo, infatti, nelle ultime ore anche il Borussia Dortmund avrebbe cominciato ad avviare i primi sondaggi esplorativi per capire il da farsi, ingolosito all’idea di mettere le mani su un profilo esperto ma allo stesso tempo nella fase clou della sua stagione. Il fatto che Grimaldo possa liberarsi a zero in estate è un fattore da non trascurare, che ne eleva l’indice di gradimento. Laddove dovesse essere confermare, l’interessamento dei gialloneri si rivelerebbe una brutta notizia per i club italiani, che a quel punto dovrebbero alzare la posta per mettere le mani su Grimaldo. Staremo a vedere cosa succederà.