Il rinnovo non si sblocca, l’incontro lo avvicina alla Juventus

L’incontro non porta all’accordo per il rinnovo: a gennaio può finire davvero alla Juventus, cosa sta accadendo

Non un periodo semplice per la Juventus, con il mercato che per forza di cose è passato in secondo piano.

I bianconeri sono alle prese con la rivoluzione societaria che ha stravolto non soltanto l’organigramma (con i nuovi vertici che saranno nominato a metà gennaio) ma anche i piani in vista della campagna trasferimenti di gennaio.

Da questo punto di vista Cherubini ed Allegri, gli uomini rimasti al vertice della struttura sportiva del club piemontese, proveranno comunque ad operare per piazzare i colpi necessari a rendere più forte la rosa e continuare la rimonta in campionato, iniziata nelle ultime giornate prima della pausa per i Mondiali.

Tra le necessità principali ci sono gli esterni di difesa, con Allegri che in più occasioni ha evidenziato l’esigenza di intervenire per inserire dei terzini nel roster bianconero. Occhi puntati su alcuni nomi di vecchia data come Odriozola, in uscita dal Real Madrid. Ma c’è un altro profilo che da tempo è nel mirino della Juventus: Alejandro Grimaldo.

Calciomercato Juventus, rinnovo lontano: Grimaldo verso l’addio

Stando a quanto riporta ‘Jornal de Notícias’, il Benfica non è riuscito ancora a sbloccare la trattativa per il rinnovo del terzino. Entrando nei dettagli, c’è stato un incontro nei giorni scorsi che non ha portato ad una svolta positiva. Resta la distanza tra le parti e, nonostante la volontà del club sia di rinnovare il contratto, la buona riuscita dell’operazione è al momento complicata.

La richiesta di ingaggio di Grimaldo è al momento troppo elevata rispetto all’offerta del Benfica ed è quindi possibile che si arrivi ad un addio. La Juventus è alla finestra, pronta ad approfittarne sia per prenderlo gratis a fine stagione che per provare l’anticipo a gennaio con un esborso economico non eccessivo. Il nome dello spagnolo resta quindi sul taccuino dei bianconeri che a gennaio potrebbero approfittare dello stallo nella trattativa per il rinnovo.