Leao via dal Milan, ora cambia tutto: 140 milioni di euro

Le ultime di calciomercato coinvolgono il club rossonero e l’asso portoghese sempre in scadenza di contratto a giugno 2024

In casa Milan domina sempre il tema rinnovi. Se per Bennacer siamo davvero molto vicini, per non dire a un passo dall’accordo, per quello dell’asso portoghese la situazione è ancora del tutto bloccata. Resta la distanza tra domanda e offerta, senza dimenticare la questione multa da 16 milioni che il calciatore e il suo entourage (un bel caos…) vogliono si faccia carico la società di Red Bird. Almeno per una larga parte.

Leao è quindi sempre in scadenza a giugno 2024, con percentuali alte per non dire altissime di traslocare altrove. In un top club, ovviamente, che gli garantirebbe il doppio salto, sportivo e soprattutto economico. Il lusitano piace a mezza Europa, in particolare a Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain.

Del Psg si parla con insistenza da mesi, più o meno da quando si è insediato Campos in qualità di Ds. Oltre a essere suo connazionale, il dirigente transalpino è lo ‘scopritore’ di Leao. Fu lui infatti a portarlo al Lille, dove esplose anche grazie a Galtier. Che dalla scorsa estate guida proprio la squadra transalpina. Insomma ci sono tutti gli ingredienti per il suo approdo a Parigi.

Il club di Al-Khelaifi non avrebbe problemi a soddisfare le richieste economiche di Maldini e soci – al momento fissate a 150 milioni che è poi la cifra della clausola – anche se le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna lo danno e danno il Psg indirizzato su un altro talento del calcio europeo. Un classe ’99 come Leao, del quale è compagno in Nazionale: Joao Felix.

Calciomercato Milan, Psg potrebbe mollare Leao: maxi investimento da 120-140 milioni per Joao Felix

Non solo Cristiano Ronaldo, ora ridato vicino all’Al-Nassr, Jorge Mendes è al lavoro per piazzare anche Felix che, come noto, ha rotto con Simeone e con tutto l’ambiente Atletico.

Mendes starebbe discutendo in maniera concreta del suo giovane assistito proprio con il Paris Saint-Germain. Come scrive ‘Fichajes.net’, la proprietà qatariota dei parigini sarebbe dispostaa sborsare tra i 120 e i 140 milioni di euro per il cartellino di Joao Felix, nei radar pure di Chelsea, United e Barcellona. Il maxi investimento per il 23enne di Viseu potrebbe significare addio a Leao da parte del Psg, per la gioia dei tifosi milanisti.