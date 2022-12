Dietrofront Cristiano Ronaldo: il club lo attende subito per la firma

L’attaccante portoghese sta per raggiungere un accordo ufficiale dopo la deludente uscita di scena dai Mondiali di Qatar

Cristiano Ronaldo sembra finalmente essere pronto a voltare pagina e dare inizio ad un nuovo capitolo della sua carriera. L’attaccante portoghese si ritrova attualmente senza alcuna squadra dopo aver siglato la rescissione ufficiale del contratto lo scorso novembre con il Manchester United.

Quello dell’attaccante portoghese in questa stagione è stato un lento declino iniziato la scorsa estate con la nomina di Erik ten Hag sulla panchina dei ‘Red Devils’. Il rigido allenatore olandese con il suo arrivo a Manchester ha ridimensionato per prima cosa il ruolo di CR7 all’interno dello spogliatoio, entrando subito in conflitto con il calciatore. Dalla rottura con il club, poi, Cristiano si è ritrovato improvvisamente a fare la riserva anche del Portogallo nelle ultime due gare disputate ai Mondiali di Qatar 2022.

A peggiorare la situazione del centravanti è lo scarso interesse che il suo svincolo ha suscitato nei top club in Europa. Ad oggi, infatti, non sembra esserci alcuna società disposta ad accoglierlo a costo zero, probabilmente per le cifre fin troppo elevate richieste per l’ingaggio. Anche per questa ragione, nonostante le smentite delle scorse settimane, dalla Spagna giungono ulteriori conferme su quella che sarà la prossima avventura del campione portoghese.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: è atteso per la firma

Come ribadito ancora una volta da ‘Marca’, Cristiano Ronaldo firmerà con l’Al Nassr.

La società saudita con sede a Ryad è convinta di poter chiudere l’affare ufficialmente entro la fine del 2022. L’offerta è di quelle irrinunciabili, pari ad un contratto valido per due anni e mezzo ed un ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni di euro a stagione, tra stipendio e accordi commerciali.

L’Al Nassr si aspetta che entro il 31 dicembre Cristiano Ronaldo faccia tappa a Ryad per mettere nero su bianco e siglare così il trasferimento a costo zero. Un colpo che in Arabia Saudita considerano come un vero affare di stato, che va oltre i meri interessi sportivi. Un progetto ambizioso che punta alla crescita globale del paese tramite investimenti di questo calibro nel mondo dello sport.