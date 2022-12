Milano trema, la scelta è fatta: “Primo della lista”

Inter e Milan rischiano a giugno di rinunciare alle proprie stelle più importanti: la scelta è stata già fatta

Alla ripresa del campionato, Milan e Inter si sfideranno per diventare la rivale più accreditata del Napoli. Al momento la squadra di Spalletti è avanti 8 punti sui rossoneri, con la Juve che spinge. I nerazzurri sono attardati, ma comunque in partita e hanno la grande occasione di accorciare la classifica grazie allo scontro diretto proprio contro gli azzurri.

Entrambe le milanesi, per rimontare, dovranno appoggiarsi ai loro top player offensivi, gli uomini più decisivi. E ovviamente più appetiti sul calciomercato, ma con due situazioni completamente diverse. Il primo è ovviamente Rafael Leao, autore di 6 gol e 9 assist col Milan. Il portoghese al Mondiale ha segnato due gol, ma non ha mai trovato continuità. E anche per questo motivo il ct Fernando Santos si è attirato più di qualche critica, che si è aggiunta a quelle per l’eliminazione col Marocco. Leao è la stella del Milan, il vero top player, ma Maldini rischia di perderlo con il contratto in scadenza nel 2024. Il rinnovo è cosa lunghissima, anche perché ci sono in ballo tanti aspetti anche extra-Milan. In ogni caso per privarsene i rossoneri non hanno intenzione di schiodarsi dalla clausola di 150 milioni. Dall’altra parte Lautaro Martinez, 8 gol e 6 assist in nerazzurro, fresco campione del mondo.

Leao vs Lautaro Martinez: scelta fatta per il Chelsea

Sia Leao che Lautaro Martinez hanno parecchio mercato e non potrebbe essere altrimenti. L’argentino dell’Inter è sembrato a lungo vicinissimo al Barcellona e poi all’Atletico Madrid, o al Manchester United. Alla fine è arrivato il rinnovo con i nerazzurri e ora il legame sembra fortissimo. Certo, le necessità di cassa sono però sempre dietro l’angolo, incombono da mesi e Marotta deve inventarsi i draghi per arrivare a un utile di 60 milioni. Non semplice farlo con giocatori di secondo piano, per cui il fantasma dell’addio di un big è sempre dietro l’angolo. Più Skriniar che Lautaro, ma il Toro potrebbe portare una cifra altissima e Marotta sa benissimo come risorgere dalle proprie ceneri. Il Chelsea in particolare in queste settimane è tornato a essere accostato a Lautaro e soprattutto a Leao.

I Blues cercano un attaccante giovane e forte, già affermato. Il portoghese costa di più, ma è anche forse più complicato da prendere. Il club londinese deve sfogliare la margherita, oltre a tagliare la rosa e cedere qualche esubero. Tipo Pulisic, accostato tra l’altro proprio all’Inter in Inghilterra. Magari uno scambio potrebbe essere balenato nella testa dei dirigenti del Chelsea. Rio Ferdinand, intanto, ha già dato il suo responso sui due: “Entrambi hanno avuto minuti limitati al Mondiale, ma se fossi un allenatore e volessi acquistare uno di quei due attaccanti, Leao sarebbe il primo della mia lista”. Scelta fatta e senza dubbi.