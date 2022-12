Dall’infortunio di Maignan alla cessione di Leao: Pioli allo scoperto

Il Milan si sta preparando sul campo per arrivare al meglio ad inizio gennaio, quando riprenderà la stagione di Serie A. Tutto sul futuro dei rossoneri nelle parole di Stefano Pioli

Il Mondiale è terminato ed è quindi tempo di rituffarsi nelle tematiche dedicate ai club e alla ripartenza dei campionati. Lo sa molto bene il Milan di Stefano Pioli che non può fallire in vista della riapertura delle ostilità per non perdere il treno alle spalle del Napoli.

La rincorsa scudetto è ancora lunga e rischia di essere ricca di colpi di scena, dopo una prima parte in cui la squadra di Spalletti ha fatto con merito l’andatura. A partire dalla lotta al titolo ha parlato in una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio il tecnico milanista Stefano Pioli: “Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. L’obiettivo è vincere un trofeo. La Champions League fa parte del nostro percorso”.

Calciomercato Milan, Pioli e il futuro di Leao: “Resta”

Un percorso ricco di insidie ma anche di possibili soddisfazioni per il Milan che proverà a farsi trovare pronto in ogni circostanza, a partire da gennaio tra campo e calciomercato.

A proposito di eventuali innesti o cessioni Pioli non si è sbilanciato: “I nostri acquisti saranno i giocatori che oggi sono infortunati e che recupereremo. Resto assolutamente convinto della qualità del nostro gruppo. E ripeto, al completo abbiamo le potenzialità per vincere ogni singola gara”. Sugli infortunati invece: “Per Maignan ci vuole ancora un po’. Pronto per Salerno? Non credo. Ibrahimovic? Dobbiamo ancora aspettare”.

Capitolo a parte invece per Rafael Leao, stella del Portogallo, ancora più al centro di voci su una possibile cessione dopo il Mondiale: “Nella maniera più assoluta gli consiglio di restare. Abbiamo fatto tantissimo insieme ma nessuno di noi ha ancora toccato il massimo del proprio potenziale. Rafa ha avuto uno sviluppo incredibile, una crescita esponenziale e continua ma ci sono aspetti in cui può lavorare con ancora più qualità e intensità. Farlo con noi, in un contesto che ormai conosce benissimo, potrà agevolarlo. E poi lo vedo veramente felice. Ha voluto farci un saluto: non era scontato, è un altro segnale di quanto questi ragazzi stiano bene insieme”.

Infine Pioli aspetta De Ketelaere e lo paragona alla crescita di Tonali: “Dubbi sulle qualità di Charles non ne ha nessuno ma si danno giudizi troppo affrettati”.