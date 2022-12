Inter, se il calciomercato dipendesse dai tifosi: chi arriverebbe subito e chi no

Se il calciomercato dipendesse dai tifosi, sarebbe tutto probabilmente molto più semplice. L’Inter ha problemi in attacco e in difesa, ecco come i tifosi nerazzurri risolverebbero la questione

Marcus Thuram. Giorgio Scalvini. E perché no, anche Franck Kessié. Tanti i nomi accostati all’Inter in questa sessione di calciomercato, ma i tifosi non hanno dubbi. Sono questi quelli di cui la squadra avrebbe maggiormente bisogno. Soprattutto i primi due.

Il francese classe ’97, che si è distinto anche durante il mondiale in Qatar, è il principale oggetto dei desideri dei tifosi nerazzurri. Essendo molto alto, 192cm, si potrebbe pensare che sia un attaccante fisico, molto simile a Lukaku, per intenderci. Invece è elegante e coordinato, veloce, bravo a difendere la palla spalle alla porta e ad attaccare la profondità. Inoltre, caratteristica fondamentale nel calcio odierno e che non siamo abituati a vedere in Serie A, è dotato di ottimo dribbling. Destro o mancino, è indifferente, calcia benissimo con entrambi i piedi.

Agli interisti piacerebbe molto il francese all’interno della rosa nerazzurra, perché al momento l’Inter, in attacco, ha una situazione disastrosa. Di fatto sono tre gli attaccanti a disposizione, perché Correa non è mai stato in condizione. Ci sono Dzeko, che ha 37 anni, Lukaku, la più grande incognita di quest’anno, e Lautaro Martinez, che spesso ha a che fare con dei blocchi che lo tengono lontano dal gol per troppe partite. Anche se c’è da dire che a qualche tifoso il francese non convincerebbe nel modulo usato da Simone Inzaghi, molto meglio in un 433.

Thuram però, si è preso tempo per decidere e vorrebbe finire la stagione in Germania, al Borussia Mönchengladbach, e decidere poi con calma a giugno, a scadenza di contratto, cosa fare. Su di lui ci sono il Bayern Monaco, i club di Premier, l’Atletico Madrid, l’Inter e sullo sfondo anche la Juventus.

Giorgio Scalvini, altro desiderio nerazzurro

Il giovanissimo centrale di difesa ha destato l’interesse di diversi club europei, e anche in Italia le più importanti società hanno messo gli occhi su di lui. I tifosi dell’Inter tremano per il rinnovo di Skriniar che tarda ad arrivare e che si sta complicando. In più c’è la questione De Vrij e quella Bastoni.

Insomma, l’Inter potrebbe trovarsi senza nessuno in difesa ed ecco che un giocatore come Scalvini fa venire l’acquolina in bocca. Classe 2003, molto tecnico, può giocare sia in difesa che a centrocampo. Ottime prospettive future sia con club che con Nazionale. Unico ostacolo? I 40 milioni chiesti dall’Atalanta, mica pochi! Più accessibile, perché in scadenza di contratto, e che a qualche tifoso non dispiacerebbe c’è Chris Smalling della Roma. Rivoluzione in corso? Staremo a vedere…