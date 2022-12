Skriniar-Inter al bivio decisivo: come stanno davvero le cose

Milan Skriniar è al bivio con l’Inter per il rinnovo di contratto. Ecco come stanno davvero le cose per il centrale slovacco, tra offerta, il possibile incontro e la cifra messa sul piatto dall’Inter

L’Inter ora non può più sbagliare, sul campo ma anche sul calciomercato. I nerazzurri, infatti, dopo la pausa per il Mondiale, ripartiranno subito dal Napoli.

Un’arma a doppio taglio, perché la Beneamata ha a disposizione solo un risultato per credere ancora alla rimonta scudetto: la vittoria. E raggiungerla contro i partenopei non sarà affatto impresa semplice. Allo stesso tempo, però, attenzione alle dinamiche sul calciomercato che intanto aprirà i battenti. Uno dei dossier più caldi per i nerazzurri è quello che riguarda Milan Skriniar. Il centrale slovacco è da anni un perno della retroguardia della Beneamata, uno di quei calciatori che fanno la differenza in campo, ma anche nello spogliatoio. È per questo che l’Inter ha resistito agli assalti dell’ultima estate, arrivati soprattutto dal PSG, continuando a chiedere una cifra decisamente alta per cedere il calciatore, in scadenza a giugno del 2023. Morale della favola? L’ex Sampdoria è rimasto alla corte di Simone Inzaghi, ma il rinnovo ancora non è arrivato. L’Inter, però, resta ottimista che l’accordo possa finalmente arrivare, come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni. Ecco come stanno davvero le cose.

L’Inter attende la fumata bianca per il rinnovo di Skriniar

Sono giorni di riflessioni e attesa per i nerazzurri, ma con una certezza: la volontà di voler proseguire il rapporto con Skriniar.

L’offerta che l’Inter ha messo sul piatto è da 7 milioni di euro l’anno, bonus compresi, con la dirigenza che ancora attende la risposta definitiva da parte dell’entourage del difensore. Nelle ultime ore, si è parlato a più riprese di un possibile vertice fisico, ma un contatto con l’agente potrebbe arrivare entro la fine dell’anno o al massimo nei primi giorni del 2023, non per forza in sede ma anche tramite telefono o conference call. Vedremo quindi quali saranno i prossimi sviluppi, ma con una certezza: ora il tempo stringe per l’Inter e il calciatore.