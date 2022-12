Bastoni e l’erede di Skriniar: Conte ‘minaccia’ l’Inter

La trattativa per il rinnovo di Skriniar catalizza l’attenzione in casa Inter: c’è anche la minaccia dell’ex Antonio Conte per la dirigenza nerazzurra

L‘Inter sempre alle prese con il rinnovo di Milan Skriniar. La telenovela sul futuro dello slovacco catalizza ormai da settimane l’attenzione in Viale della Liberazione, con il difensore in scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno.

La dirigenza nerazzurra ha formulato la sua offerta al giocatore: quadriennale da circa 7 milioni di euro, bonus compresi, alla stregua degli altri big della rosa di Simone Inzaghi come Brozovic e Lautaro Martinez. Adesso Marotta e Ausilio si attendono una risposta da parte di Skriniar che dovrebbe arrivare tra fine anno e la prima metà di gennaio. Sullo sfondo resta sempre minacciosa la corte del Paris Saint-Germain, anche se continua a filtrare cauto ottimismo nell’ambiente interista sulla firma dell’alfiere slovacco. Oltre al PSG anche il Tottenham resta in allerta per Skriniar e l’interesse di Antonio Conte non si fermerebbe soltanto all’ex centrale della Sampdoria. L’ex tecnico nerazzurro non perde di vista infatti neanche Alessandro Bastoni, che ha iniziato a trattare il possibile rinnovo con l’Inter del contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

Calciomercato Inter, c’è il Tottenham di Conte sulla strada di Marotta

La volontà dell’Inter, oltre a Skriniar, è quella di blindare anche il nazionale azzurro e sono iniziate le negoziazioni con i suoi agenti per cercare di arrivare in tempi moderatamente brevi a un accordo.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nei giorni scorsi c’è stato un vertice con l’entourage del difensore classe ’99 con la dirigenza nerazzurra che ha proposto alla controparte un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione. Ci saranno altri appuntamenti nelle prossime settimane e l’area tecnica interista potrebbe alzare ulteriormente l’offerta per evitare spiacevoli sorprese dall’estero. Oltre al Tottenham, infatti, anche il Manchester City dell’estimatore Guardiola mantiene viva l’attenzione per Bastoni.

Sulla strada dell’Inter c’è sempre comunque il pericolo ‘Spurs’, con la coppia italiana Conte-Paratici che guarda con interesse alla Serie A per rinforzare la formazione londinese. Sulla lista della spesa del Tottenham è finito pure Giorgio Scalvini, gioiello di proprietà dall’Atalanta che piace moltissimo anche all’Inter. Marotta e Ausilio vedono nel talento della ‘Dea’ il naturale sostituto di Skriniar se dovesse consumarsi il divorzio con lo slovacco, o comunque un profilo per costruire l’Inter del futuro. L’Atalanta non è intenzionata però a fare sconti e valuta almeno 40 milioni di euro il duttile difensore: somma che la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe ammortizzare inserendo nell’affare il cartellino di Fabbian.