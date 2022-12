Dal Milan all’Inter: in estate un nuovo tradimento

Addio in arrivo. Il giocatore ha voglia di lasciare la sua attuale squadra e di vestire il nerazzurro

Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per blindare Ismael Bennacer. Come raccontato, nel primo pomeriggio si è tenuto un incontro a Casa Milan, di circa un’ora e mezza, tra il nuovo entourage del centrocampista e la dirigenza rossonera.

I campioni d’Italia hanno deciso di premere il piede sull’acceleratore per blindare uno dei calciatori più importanti della rosa di Stefano Pioli. L’algerino è ormai un insostituibile nello scacchiere del tecnico italiano, al pari di Sandro Tonali.

A centrocampo la situazione è cambiata da quando il Milan ha dovuto dire addio a Franck Kessie. Il club rossonero ha provato in tutti i modi a trattenere l’ivoriano, senza però riuscirci. L’ex Atalanta ha deciso di volare in Spagna e di vestire la maglia del Barcellona. Una scelta, che chiaramente ha fatto tanto arrabbiare i tifosi del Diavolo.

Oggi Kessie, per il mondo rossonero rappresenta solamente il passato ma nel futuro dell’ivoriano potrebbe esserci nuovamente Milano. Non più il Milan bensì l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: ecco quando arriva Kessie

L’entourage del giocatore, nonostante le smentite, è alla ricerca di una nuova sistemazione e l’ipotesi nerazzurra potrebbe davvero decollare. I primi mesi al Barcellona sono stati davvero complicati.

L’ivoriano da ‘presidente’ in rossonero è passato ad essere una riserva. Per Xavi non è una prima scelta e col tempo è scivolato sempre più indietro nelle gerarchie. Il Barcellona è alla ricerca costante di un centrocampista e questo fa capire quanta poca fiducia ci sia nell’ex Milan. Ad oggi, però, non sono arrivate offerte in Catalogna eun addio a gennaio è da escludere

La volontà dell’Inter di riportare Kessie in attesa appare, però, esserci. E’ Sportmediaset a rilanciare questa possibilità: i nerazzurri sarebbero a lavoro per trovare un accordo con il Barcellona per il giocatore, che avrebbe già deciso di cambiare aria. Un accordo che permetterebbe all’ex Milan di far ritornare in Italia, la prossima estate. Nella stagione 2023-2024, dunque, Kessie potrebbe giocare il derby, ancora una volta, al fianco di Calhanoglu, stavolta, però, con i colori nerazzurri addosso.